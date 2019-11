„Imaginează-ţi toţi candidaţii în faţa clasei, unul lângă altul la interviu (deşi nu ştiu exact care-s toţi) şi încerci să te lămureşti cu cine votezi, după algoritmul de mai jos. (Nu smulge din context bucăţi de propoziţie cărora să le dai valoare de criteriu absolut şi nu extrage un alineat din compoziţia generală)”, a scris Ştefan Mandachi pe Facebook.

Antreprenorul român îşi începe postarea prin a menţiona faptul că până în prezent nu ştie exact cu cine votează, dar că este sigur că va merge la vot şi anunţă că a găsit o schemă care îl va ajuta să îşi dea seama cu cine să nu voteze la alegerile prezidenţiale de luna aceasta.



„Schema”, aşa cum o numeşte Ştefan Mandachi, cuprinde 13 puncte în care sunt menţionate tot felul de situaţii ipotetice şi de teste, începând cu una referitoare istoria Transilvaniei, care de-a lungul timpului a foost sub suveranitatea altor state.

„1. Să presupunem că printr-o conjunctură externă nenorocită, o ţară cotropitoare (nu contează care) este la un pas să ne fure Transilvania. E în joc soarta neamului nostru! Prin urmare, viitorul preşedinte (actual candidat) se încuie într-un birou, pentru negocieri capitale, cu următorii: Papa Francisc, Vladimir Putin, Regina Angliei, Donald Trump, Angela Merkel şi Xi Jinping. Cum iese candidatul nostru după trei ore de negocieri cu sus-numiţii? Dilema-i dacă rezistă sau are ce vorbi timp de trei ore. Ce ne spune la ieşire?

2. Prin absurd, începe războiul (Doamne fereşte!). Preşedintele (atenţie, echipat în haine camuflate de armată) ţine un discurs crucial în faţa veteranilor, comandanţilor, soldaţilor cu cicatrici, generalilor de carieră şi aliaţilor. Pe care dintre candidaţi i-ar lua oamenii ăştia în serios? Cui i-ar putea striga cu patos şi loialitate armata «Să trăiţi!» fără să le fie jenă? Pe mâna (creierul) cărui comandant SUPREM lăsăm marina, aviaţia dar şi mai multe secole de suferinţă a românităţii?

3. Test: fiecărui candidat i se dă un chioşc în piaţă. Care dintre ei îl poate transforma în magazin universal sau reţea de magazine într-un mandat de 5 ani? Că dacă nu-i în stare un magazin să dezvolte, ce scofală va face cu o ţară?

4. Cum convinge un grup radical de tradiţionalişti conservatori că în Rai e suficientă umbră, destul spaţiu, timp, aer şi pentru homosexuali, lesbienele, ţigani, atei, unguri, etc.?

5. Care ne lămureşte că animalele nu se pot apăra singure de muşchii şi răutatea unor sălbatici fără inimă şi minte şi că trebuiesc protejate de la cel mai înalt nivel?

6. Presupunem că fiecare candidat primeşte drept moştenire o companie cu 1000 de angajaţi. Care dintre ei este capabil să producă bani (măcar) pentru a plăti integral salariile acestora? (adică să nu-i lase şomeri, dacă nu v-aţi prins). Despre profit, impozite, tva, taxe, credite nici nu mai are rost să vorbim în episodul ăsta.

7. Care dintre candidaţi rezistă cu Putin o repriză la Judo? Omul are 67 ani, nu ţipaţi! Bine, judo nu, dar măcar să-i şuşotească «dă-mi tezaurul înapoi, că nu-i al tău, e a lui Decebal». Sau lui Erdogan ”vreau sabia lui Ştefan, cum putem începe o discuţie pe bune pe tema asta”?

8. Care dintre ei poate spune o poveste suficient de convingător pentru a adormi un copil? Şi cine ar reuşi primul dintre toţi?

9. Care dintre ei ia măcar locul trei la un concurs de public speaking din zece concurenţi?

10. Cine face biceps cu gantera de 15? Că eşti comandantul suprem al armatei şi o puşcă e mai grea de 15 kile.

11. Cum explică unui copil care a stat 14 ani în orfelinate ce este o traumă şi dacă statul are vreo culpă pentru ce i s-a întâmplat?

12. Candidatul este patronul unui restaurant. Are nevoie de 14 salariaţi, dar el are doar nouă. Îi lipsesc doi spălători de vase, un casier, un bucătar şi un ospătar. Problema e că diseară are închiriat localul pentru o cumătrie. Invitaţii sosesc, dar el nu are de unde angaja oameni, nici măcar din cele mai sărace zone rurale din Vaslui, Botoşani sau Turnu Severin. Cum ar rezolva situaţia? Cum se justifică clientului?

13. Dacă ar exista un concurs de vânzări, care dintre toţi candidaţii ar vinde primul un creion? Dar care ar obţine cel mai mare preţ?”, a scris antreprenorul pe pagina sa de Facebook.