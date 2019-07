"Cu regret vă informăm că show-ul pe care Sting trebuia să îl susţină la Festivalul de Jazz din Gand, în seara aceasta, va fi anulat, la recomandarea medicilor", se arată într-un mesaj publicat pe contul artistului de pe reţeaua de micro-blogging Twitter.

Autorul hitului "Message in a Bottle", în vârstă de 67 de ani, are prevăzute numeroase concerte în vara acestui an, pentru promovarea celui mai nou album al său, "Sting: My Songs", care a apărut pe piaţă în luna mai.

Compozitor, actor, autor si activist, Sting s-a născut în Newcastle, Marea Britanie, dar apoi s-a mutat în Londra, unde a pus bazele trupei The Police împreună cu Steward Copeland şi Andy Summers. Trupa a lansat cinci albume de studio, a câştigat şase premii Grammy şi două Brit, şi a fost inclusă în The Rock and Roll Hall of Fame în 2003.

Fiind unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai lumii, Sting a primit, în afara activităţii sale alături de trupa Police, alte 11 premii Grammy, două trofee Brit, un Glob de Aur, un Emmy, patru nominalizări la Oscar, o nominalizare la Tony, Century Award oferit de revista Billboard, precum şi titlul de personalitatea anului oferită la gala MusiCares 2004. De-a lungul îndelungatei sale cariere, a vândut aproape 100 de milioane de copii ale albumelor sale lansate atât în perioada solo, cât şi în etapa The Police.