„Am apelat la dumneavoastră pentru a trage un semnal de alarmă şi a-i solicita public doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă să sesizeze Parlamentul prin colegii domniei sale din Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru a pune pe ordinea de zi raportul de activitate al acestei instituţii pe anul 2018, pentru ca toţi cetăţenii României să vadă situaţia în care se regăseşte această instituţie extrem de importantă pentru o democraţie. Vă reamintesc că această doamnă, doamna Doina Dragnea pot să îi spun, este plătită cu bani foarte mulţi din banii cetăţenilor, din taxele şi impozitele tuturor cetăţenilor din România. Ceea ce se întâmplă acolo, semnalele pe care le avem din această instituţie publică a statului român ne fac să tragem concluzia că este imperios necesar ca această doamnă să plece de la conducerea acestei instituţii. Este o persoană toxică, este o persoană nocivă pentru echilibrul jurnalistic din această instituţie”, a declarat Gigel Ştirbu.

Directorul general al Televiziunii Publice, Doina Gradea, a fost audiată, miercuri, în Comisia pentru cultură. Aceasta a refuzat să răspundă, însă, la întrebări, invocând lipsa de cvorum a şedinţei.

„Astăzi am avut şedinţa săptămânală a Comisiei pentru cultură din Camera Deputaţilor. Pe ordinea de zi a fost audierea preşedintelui director general al Televiziunii Române. Astăzi alături de colegii mei, cei care au binevoit să participi la aceasta audiere am trăit un moment pe care nu aş fi crezut că un parlamentar sau un simplu cetăţean al României îl poate trăi. Doamna Doina Gradea a refuzat să răspundă tuturor întrebărilor pe care i le-am adresat referitoare la politizarea acestei instituţii, care s-a văzut în campania electorală de la europarlamentare. A refuzat să răspundă întrebărilor colegilor mei despre cheltuirea banilor publici de către această instituţie, menţionând faptul că această Comisie, astăzi nu are cvorum. I-am explicat că degeaba colegii domniei sale din PSD boicotează această comisie cu gândul ca noi să nu reuşim să îi adresăm întrebări despre cheltuirea banilor publici şi despre politizarea acestei instituţii, pentru că regulamentul Camerei Deputaţilor spune că o comisie poate să funcţioneze şi fără cvorum în situaţia în care nu ia decizii sau nu votează anumite avize sau proiecte legislative”, a afirmat preşedintele Comisiei pentru Cultură, Gigel Ştirbu.

Audierea preşedintelui TVR în Comisia pentru Cultură a avut loc la solicitarea partidelor din Opoziţie, după ce fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a fost prezent la emisiunea Viaţa Satului în timpul campaniei electorale, iar televiziunea nu a respectat legislaţia îs acest sens.

foto: Mediafax Foto / Octav Ganea