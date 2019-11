„Azi (miercuri – nr.) am refuzat invitaţii, interviuri şi interviuri-portret de la DCNews, Libertatea, Realitatea TV şi Europa Liberă. Şi voi refuza şi în continuare. Mi se pare ireal că, la 30 de ani de la Revoluţie, a pune o întrebare incomodă Puterii poate fi un act atât de revoluţionar…“, a scris studentul pe Facebook.



„Aş dori să vă întreb de ce nu aţi ales să invitaţi şi nişte jurnalişti care să vă pună nişte întrebări incomode. Subiectele sunt ştiute: problema caselor, problema conferinţelor de presă pe care nu le-aţi ţinut de-a lungul mandatului”, i-a zis Tîrcă lui Iohannis.



„Cine a câştigat dezbaterea de aseară?



Depinde pe cine întrebi. Dacă te uiţi pe "presa oficială", "quality", care nici măcar nu a inclus întrebarea mea în live text, e indiscutabil că Iohannis. Nici nu avea cum altfel - era greu să nu strălucească în piesa de teatru pusă în scenă pentru el.



În partea cealaltă, la Dăncilă, a fost baie de sânge. Viorica înţeleg că a fost un fel de Maria Abramovic aseară, a lăsat pe oricine cu o legitimaţie de jurnalist să vină şi să rupă din ea. 2 ore a durat performance-ul în care presa a lovit-o în toate felurile - a rămas iconică imaginea cu jurnalistul Filip Standavid în trening la microfon, muşcând din Viorica precum la cel mai epic rap battle.



Desigur, preşedintele are în general o funcţie de reprezentare. Dar nu poţi să nu te întrebi cum ar reacţiona cei doi la o urgenţă, acolo unde în calitate de şefi ai CSAT trebuie să se mobilizeze şi să ia decizii. Viorica pare că ar ieşi la înaintare cu tot ce are, chiar dacă nu dispune de prea multe. Iohannis, în schimb, pare că şi-ar chema curtenii şi le-ar cere să îl aplaude şi să îi spună că totul este în regulă...”, mai scria tânărul în 20 noiembrie.



Tânărul a fost lăudat chiar şi de analistul Ion Cristoiu, care a spus, mai în glumă, mai în serios, că Tîrcă ar putea fi un nou lider, care să aducă un suflu proaspăt în politică şi, de ce nu, în PSD...

foto: Adrian Tirca / Facebook