„Cu acciza la motorină s-au depus cererile iniţiale până la sfârşitul anului, iar acum intrăm în linie dreaptă. Aşteptăm să vină fila de buget şi se va plăti diferenţa aceea de trim. II şi III”, a precizat directorul general al APIA, miercuri, 8 ianuarie 2020.

El a mai adăugat că, faţă de 2018, anul trecut, suma aferentă plăţilor directe rambursată României de Comisia Europeană (CE) a crescut cu peste 200 de milioane de euro.

În plus, Pintea promite că, săptămâna viitoare, Executivul Orban va aproba HG-ul privind acordarea restului sumelor destinate plăţilor directe şi a mai spus că documentul este deja pe circuitul de avizare guvernamental.

„Am avut cea mai mare sumă rambursată de la Comisia Europeană pentru plăţile pe care le-am făcut în avans - cele până în 30 noiembrie (n.r. - 2019) -, şi anume de 1,024 miliarde euro. În comparaţie, în 2018 am avut 800 de milioane de euro”, a adăugat şeful APIA. „Noi am plătit cam 85 la sută din numărul de fermieri până la 18 decembrie 2019. Conform regulamentului european, plăţile încep la 1 decembrie 2019 şi se termină la 30 iunie 2020. De ieri (n.r. - 7 ianuarie 2020) le-am reluat. Hotărârea de Guvern este pe circuitul de avizare, a ieşit din Ministerul Agriculturii; sunt trei ministere avizatoare, şi anume Finanţe, Externe şi Justiţie. Săptămâna viitoare intră în şedinţă de Guvern, dăm drumul şi la ANT-uri şi am încheiat”.

Nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte viitorul plăţilor directe, Pintea se declară în favoarea plafonării voluntare a acestora, aşa cum au cerut la Bruxelles atât fostul ministrul al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, cât şi actualul şef MADR, Adrian Oros.

„Despre plafonări este prematur să discutăm. Poziţia României a fost şi în vremea domnului ministru Daea (n.r. - Petre Daea) şi în vremea domnului ministru Oros (n.r. - Adrian Oros) – plafonarea, dacă va fi, să fie voluntară. Şi acesta este un lucru bun că se continuă pe aceeaşi direcţie”, a conchis oficialul APIA.

31 ianuarie 2020, ultima zi de depunere a cererilor de subvenţionare a motorinei consumate de agricultori în trim. IV, 2019

Potrivit anunţului APIA de miercuri, până la data de 31 ianuarie 2020 inclusiv, se mai pot depune Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2019 (trim. IV al anului trecut).

Documentaţia se poate depune la Centrele Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,8959 lei/litru.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însuşite prin semnatură şi vor purta sintagma „conform cu originalul”.