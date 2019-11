Primul şofer la care rezultatul a ieşit pozitiv la testarea cu Drug TEst, un tânăr de 25 de ani, din Târgu-Jiu, a reuşit, după patru luni, să demostreze că este nevinovat şi că s-a comis o greşeală.

„În urma informaţiei publicate pe site-ul IPJ Gorj, la data de 22 iulie, referitoare la un tânăr de 25 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, care, în noaptea de 19/20 iulie, a ieşit pozitiv în urma testării cu aparatul Drugtest, facem precizarea că analizele efectuate de INML <Mina Minovici> Bucureşti nu au identificat substanţe psihoactive (droguri bazice), ci doar paracetamol şi metaboliţi. Efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", au precizat, miercuri, reprezentanţii IPJ Gorj, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

În luna iulie, agenţii rutieri care au întocmit dosar penal în cazul tânărului de 25 de ani susţineau că acesta s-ar fi aflat sub influenţa substanţelor psihoactive.

„În noaptea de 19/20 iulie, poliţişti din cadrul Biroului Rutier – Poliţia Municipiului Târgu-Jiu au identificat în trafic un tânăr de 25 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, în timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Constantin Brâncuşi, din localitate, aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive, fapt rezultat în urma testării cu aparatul Drug Test. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", se arăta în comunicatul IPJ Gorj, pe 22 iulie.