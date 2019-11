„Dl Gombos Ferencz, a fost implicat în accidentul cu ursul, care a stat 18 ore in drum, in urma acestui accident a rămas fără maşină, necesara dansului şi celor 6 copii şi soţia. Am simţit că trebuie să donez una din maşini şi sper să aibă parte de ea fără evenimente!!!” a scris Gigi Ştefan, tânărul care i-a donat o maşină bărbatului greu încercat, scrie ardealnews.ro.



Vlad Ursulean, un jurnalist independent, a fost în vizită la familia din Acăţări şi a povestit experienţa pe reţelele de socializare: „Am fost în vizită la familia care s-a ciocnit cu ursul …



Tare s-au bucurat că se interesează cineva şi de ei, că au urmărit toate ştirile şi numai de urs aveau grijă.



Dar ei ce-o să facă acuma, că nu-i despăgubeşte nimeni, au rămas fără maşina de care au nevoie în fiecare zi. Au şase copii pe care trebuie să-i plimbe de colo-colo.



O fetiţă de doi ani era în maşină când a fost accidentul. A făcut atac de panică, dar s-a liniştit, acum aleargă chicotind prin curte. Doar noaptea se mai trezeşte ţipând că ursul… ursul.



Iar ursul chiar vine noaptea! Locuiesc pe deal, la marginea satului, dincolo de ei mai e doar o stână, sub asediu în fiecare noapte. Îţi dai seama că-i aproape după cum latră câinii.



Le e frică să iasă la animale, le e frică să-şi lase copiii la joacă, de câţiva ani trăiesc cu frica. Cică înainte nu erau urşi, dar i-a adus cineva cu duba, aşa crede lumea.



Aici pe deal nu e habitat bun, nu găsesc de mâncare, nici loc de hibernat n-au, toată iarna coboară în sat după hrană şi-i terorizează pe oameni.



Nu te-ajută nimeni în ţara asta, se plânge domnu’ Ferenţ, un urs de om. În timp de vorbim îi sună telefonul – un prieten din Ungaria a văzut ştirile şi a strâns nişte forinţi pentru el, măcar atât.



Povesteşte că mai demult s-a întâlnit cu un om desfigurat de urs, tot pe lângă Praid. Rămăsese fără o mână şi cu faţa reconstruită cât de cât. L-a întrebat atunci – ce e în sufletul lui? Îmi redă răspunsul cu ochii bulbucaţi:



– Văd numai ursul,” a scris Vlad Ursulean în urma vizitei.