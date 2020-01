Tot el a adăugat că virusul gripei aviare serotip H5N8 reprezintă un pericol iminent şi este una dintre cele mai mari probleme pe care România le are la această dată.

„Gripa aviară este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem la această dată, dar şi un pericol iminent. În opinia mea, în primul rând trebuiau oprite, sub orice formă, importurile de produse de orice fel din ţările care au gripă aviară: Ungaria, Polonia, Slovacia, măcar pentru o perioadă de timp. Era primă măsură care trebuia luată. Nu se poate, când ştii că ai în jur ţări cu focare să nu iei măsurile preventive, inclusiv suspendarea importurilor de material din avicultură, din Polonia şi din restul ţărilor. Mergem cu probleme argumentate, dar şi cu curaj la Comisia Europeană şi explicăm de ce trebuie să luăm această măsură, pentru că altfel vom cheltui banii europeni. În schimb, noi am continuat să importăm, ştiind că Polonia este burduşită de gripă aviară. Mai grav, s-a constatat că toate magazinele din vestul ţării sunt pline de carne importată din Polonia”, a menţionat sursa citată pentru agenţia de presă.

Şeful ASAS a mărturisit că autorităţile române nu au învăţat nimic din episodul de pestă porcină africană, care practic a fost scăpat de sub control, deşi Academia a venit din timp şi atunci şi acum cu soluţii pe care „nu ne-a luat nimeni în seamă”.

„Nouă nu ni s-a cerut părerea, deşi avem la ASAS secţiile ştiinţifice pe care le sprijină şi statul. Nu este adevărat că nu putem face nimic în relaţia cu Polonia, pentru că este vorba de schimburi intra-comunitare. Există regimul pe care îl impui pentru a bloca o astfel de boală, întrucât îi afectează şi pe colegii noştri europeni. Dacă eu o las să se extindă, nu am învăţat nimic din ceea ce înseamnă pesta porcină africană pe care practic am scăpat-o de sub control şi nu ştim cum mai putem rezolva”, a adăugat Tabără. „Academia a venit şi atunci din timp şi a spus aşa ceva, dar nu ne-a luat nimeni în seamă. Acum, în cazul gripei aviare, este la fel. Şi mai mult, îmi pare rău că într-o seară, pe un post de televiziune, care chiar dorea să trateze serios problema, cei care trebuia să dea explicaţii nu au vrut să intre pe post. Este inadmisibil ca şef de instituţie publică, cu profesioniştii pe domeniu, cu un învăţământ ştiinţific de mare clasă, să nu ieşi pe post să spui ce e de făcut, pentru că oricum nu s-au luat măsuri la timp, deşi s-au cerut”.

Nu în ultimul rând, Valeriu Tabără a precizat că, în opinia sa, virusul gripei aviare serotipul H5N8, care este activ şi în România, nu se transmite la om. El reprezintă un pericol numai dacă acesta stă în mediul respectiv şi inhalează efectiv acest virus.

„H5N8 nu este un pericol pentru om, dar dacă stai cu găina faţă în faţă, stând în mediul respectiv şi inhalezi acest virus se poate transmite. Prin carne nu se transmite. Însă organismele acestea foarte mici, foarte fine, sunt extrem de sensibile la mutaţii, e posibil ca un astfel de virus - aşa cu e E.coli din saprofiţi se transformă în paraziţi şi te omoară. De ce nu am fi prevăzători?”, a conchis Valeriu Tabără.

Într-o informare transmisă la redacţie, ASAS precizează că „izolatele HPAI A (H5N8) recent apărute arată o tendinţă evolutivă spre achiziţia mai multor determinanţi asociaţi susceptibilităţii pentru om şi, împreună cu aceasta, a potenţialului transmisibilităţii de la pasăre la om. Se apreciază că este urgentă supravegherea mai extinsă a acestei tulpini HPAI A (H5N8) care se răspândeşte rapid şi precum şi necesitatea pregătirii împotriva potenţialelor sale pandemii”.

Doar circa 39 de kilograme de aripi, pipote, pulpe superioare, pulpe inferioare şi medalion de curcan, dintr-un total de 3.336 kg. cât se mai aflau în termenul de valabilitate la momentul notificării Comisiei Europene (CE) din data de 17 ianuarie 2020, au mai putut fi retrase de la raft, reţinute oficial şi dirijate spre neutralizare de către autorităţile române, anunţa luni, 20 ianuarie 2020, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Vineri, 17 ianuarie 2020, ANSVSA preciza că autorităţile de la Bruxelles transmiseseră deja o notificare ţării noastre prin intermediul căreia eram informaţi că din fermele comerciale de păsări din Ungaria, aflate în zona de restricţie din jurul focarului de gripă aviară produs de tipul H5N8, au fost sacrificate păsări (curcani), iar produsele obţinute au fost livrate către mai multe state membre, printre care şi România.

Potrivit informării transmise vineri de ANSVSA, din analiza informaţiilor primite a rezultat faptul că astfel de produse au fost introduse în România prin trei unităţi de depozitare de pe raza judeţului Bihor.

În completare, luni, 20 ianuarie 2020, ANSVSA informa că în perioada 4-11 ianuarie 2020, prin activităţile de comerţ intracomunitar, unităţile autorizate din judeţul Bihor au achiziţionat 17.065 de kg carne şi organe de curcan, cu termenul de valabilitate cuprins între 9 şi 20 ianuarie a.c.

Ulterior anunţului Comisiei, ca urmare a verificărilor desfăşurate în cele trei unităţi din judeţ, reprezentanţii Directiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Bihor au constatat că produsele nu se mai regăsesc la nivelul depozitelor de destinaţie, fiind distribuite în 26 de judeţe.

Sursă foto: Pixabay