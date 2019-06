Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, dr. Alexandru Rafila, a declarat pentru Mediafax, că în acest sezon principala infecţie pe care ţânţarii o transmit este cea cu virusul West Nile.

„De obicei, în acest sezon, ţânţarii pot să transmită infecţia cu virusul West Nile şi acest lucru poate fi prevenit prin măsuri individuale pe care putem să le luăm, e bine să purtăm îmbrăcăminte care să protejeze cât mai bine părţile expuse, să folosim repelenţi, adică substanţe care previn muşcăturile de ţânţar”, a precizat dr. Alexandru Rafila.

Potrivit aceleiaşi surse, în ceea ce priveşte numărul pacienţilor ajunşi la spital cu astfel de infecţii nu putem vorbi de o creştere semnificativă până la acest moment.

„În această perioadă nu putem discuta despre un afront deosebit, dar se monitorizează infecţia cu virusul West Nile şi vedem în raportul pe care îl face Institutul Naţional de Sănătate Publică în fiecare săptămână”, a spus dr. Alexandru Rafila.

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie a mai subliniat că este important ca în această perioadă să fie eliminate toate sursele care ar putea constitui un cadru prielnic pentru înmulţirea ţâţarilor.

„Ceea ce este foarte important, mai ales pentru persoanele care au gospodării să elimine toate sursele din toate locurile în care s-ar putea multiplica ţânţarii, respectiv zone cu acumulări de apă, deşeuri, anvelope uzate, care de obicei duc la acumularea de apă, mai ales după ploi şi este locul perfect pentru multiplicarea ţânţarilor”, a menţionat sursa citată.

Dr. Alexandru Rafila a mai spus că autorităţile locale trebuie să ia măsuri pentru dezinsecţie în spaţiile publice unde se pot multiplica: „Trebuie făcute periodic tratamente care să diminueze populaţile de ţânţari .

În acest context, Primăria Capitalei a anunţat, marţi, că municipalitatea a demarat tratamentele împotriva ţânţarilor în Sectoarele 1 şi 2 din Capitală.

„Substantele vor fi aplicate pe aliniamente stradale, spatii verzi, scuaruri, precum si in toate zonele cu vegetatie abundenta. Mentionam ca acolo unde unde efectuarea tratamentelor impotriva tantarilor nu este posibila din cauza limitarii accesului utilajelor, se va interveni punctual, cu aparatura portabila, de tip atomizor”, a precizat Primăria, printr-un comunicat de presă.

În urmă cu câteva zile, au fost aplicate tratamente şi în celelalte sectoare, arată aceeaşi sursă.

Însă bucureştenii nu observă efectele şi se plâng, pe reţelele de socializare, de valul de ţânţari care, potrivit acestora, au năpădit Capitala.

„Catinca e alergică la muşcăturile de ţânţari. Acum e umflată şi ciuruită de parcă şi-ar băga în venă de 25 de ani. Anul ăsta e mai rău ca altă dată, aşa că am trecut-o pe anti histaminice. Are şi brăţară la picior, zici că-i criminal în serie. Am băgat dispozitive în fiecare priză pe care am găsit-o liberă. duoamna Firea, când vii de la Londra, poate vrei să te plimbi puţin seara prin IOR, face bine la recuperare”, a scris o mămică pe Facebook.

Şi avocata Laura Vicol s-a exprimat în privinţa ţânţarilor: „Mă scuzati că vă inoportunez, aş vrea sa stiu pe cine înjur pentru armatele de ţânţari care imi atacă copiii în parc. Primăriile de sector dorm? Mai stropim şi noi parcurile? Sau vă stropiţi doar între voi, cu vorbe?”.