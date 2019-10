Teleormăneanul spune că are o afacere proprie în judeţ şi, pentru că propriul lui copil are probleme de sănătate, a decis să ajute. Aşa că s-a oferit, la finele lunii septembrie, să dăruiască beneficiarilor DGASPC Teleorman, respectiv copiilor din centrele de plasament şi mamelor aflate în situaţii vulnerabile, produse de igienă şi îngrijire din magazinul său.

Bărbatul a umplut maşina şi a dus donaţia la sediul instituţiei. A cerut, însă, un contract de sponsorizare, care să-i garanteze că bunurile donate vor fi utilizate corespunzător. I s-a răspuns că procedura de întocmire a unui contract de sponsorizare durează, astfel că teleormăneanul a plecat acasă, aşteptând să fie contactat de conducerea instituţiei pentru a ridica o copie a contractului. După o lună, el a mers din nou la DGASPC Teleorman pentru a solicita emiterea contractului, dar s-a spus din nou că procedura este de durată.

„Eu le-am donat 1.000 de lei în produse pentru femeile şi copiii izgoniţi de acasă acum o lună. Nici în ziua de azi nu am primit contractul de sponsorizare pe persoană fizică, aşa cum am cerut şi aşa cum e normal să fie. Că oriunde ţi se emite o dovadă. De o lună mă rog de domnul şef de acolo şi nu îmi dă contractul. Am fotografii de când am făcut pachetele şi le-am dus acolo. Am zis să aştept, poate chiar durează, dar atitudinea asta e revoltătoare”, a declarat donatorul pentru MEDIAFAX.

Directorul DGASPC Teleorman, Mugurel Putineanu, confirmă situaţia şi spune că acel contract de sponsorizare pe care donatorul îl aşteaptă de o lună nu a fost emis pentru că şeful centrului de plasament care s-a ocupat de caz a uitat.

„Într-adevăr, aceste produse au fost donate de acest domn. Eu am aflat abia acum despre această donaţie şi am vorbit cu şeful de centru care s-a ocupat. Domnul are un copil cu probleme care a fost chiar ajutat de colegii mei. A venit să doneze pentru copiii noştri, iar şeful de centru i-a zis că va încheia contractul de sponsorizare, dar având şi altceva de făcut, i-a zis să vină mai târziu. Apoi s-a luat cu altele, şi aici e vina şefului de centru care a uitat. Produsele sunt intacte, nici nu sunt scoase din cutii. Produsele sunt în magazia unităţii, nu s-a umblat la acele produse. Contractul chiar în această dimineaţă l-am semnat eu", a declarat, pentru MEDIAFAX, Mugurel Putineanu.

Nu este pentru prima dată când oameni care au donat bunuri pentru DGASPC Teleorman se plâng că nu s-au urmat paşii legali şi că bunurile s-au folosit după bunul plac de către angajaţii instituţiei, fără ca donatorul să aibă vreo garanţie sau vreun document doveditor că a ajutat efectiv copiii aflaţi în situaţii vulnerabile. În urmă cu un an, o asociaţie din Bucureşti semnala faptul că a donat instituţiei publice bani şi că oameni din conducerea ei au solicitat o maşină drept donaţie.