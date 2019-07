„Pronunţarea în această cauză a fost amânată de patru ori, iar de atunci s-au schimbat multe. Am consultat site-ul CCR şi am constatat că prin rezoluţia preşedintelui CCR s-a dispus un nou judecător raportor. Am verificat în această dimineaţă dosarul şi nu am văzut un nou raportor. Dezbaterea are loc pe raportul depus de judecătorul raportor, a probelor din dosar. Eu nu am văzut decât un raport întocmit de un judecător raportor care la ora actuală nu mai este membru al CCR. Nu am văzut nicio rezoluţie, de altfel, ca actualul judecător să îşi însuşească raportului fostului judecător. Invoc ilegalitatea numirii noului judecător raportor, pentru că potrivit legii judecătorii raportori votează primii, apoi membrii, iar la final preşedintele CCR. Prin urmare preşedintele CCR nu poate fi judecător raportor”, a afirmat Cristina Tarcea, în faţa membrilor CCR.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie invocă, de asemenea, schimbarea preşedintelui Camerei Deputaţilor. Florin Iordache a fost delegat de Liviu Dragnea, fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru a susţine cauza. Astfel, Cristina Tarcea solicită că noul preşedinte al Camerei, respectiv Marcel Ciolacu, ar trebui să îi delege atribuţiile lui Florin Iordache.

Avem o solicitare să faceţi o adresă către preşedintele Camerei Deputaţilor, dacă ăşi însuşeşte delegaţia formulată de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor. Delegaţia este doar pentru antiviparea la dezbatere, nu poate fi făcut implicit, ci trebuie făcută expres”, a adăugat Tarcea.

Preşedintele ÎCCJ a venit cu o a treia solicitare, anume de suspendare a cauzei până la pronunţarea Curţii de justiţie a UE, la sesizarea făcută de Înalta Curte şi instanţele din ţară.

„Atât Înalta Curte de Justiţie a UE cât şi instanţele din ţară au sesizat Curtea de Justiţie a UE. Vă rugăm să suspendaţi cauza până la pronunţarea Curţii de justiţie a UE”, prevede a treia solicitare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

CCR a respins cererea C.Tarcea de suspendare a cauzei privind conflictul dintre Parlament şi ÎCCJ

Cererea preşedintelui instanţei supreme, Cristina Tarcea, de suspendare a cauzei privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe completuri a fost respinsă, a anunţat preşedintele Curţii, Valer Dorneanu.

Foto: Mediafax Foto / Andreea Alexandru