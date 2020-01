„Obiectul dosarului este legat de situaţia incompatibilitate a unui membru al Senatului şi sigur că procurorii fac o confuzie. Ei consideră că preşedintele Senatului este şeful Senatului. Preşedintele Senatului nu are decât un singur vot şi trebuie să respecte anumite etape procedurale, care presupun în mod obligatoriu desemnarea de către Biroul Permanent a Comisiei Juridice, pentru analiză dosarului, Comisia Juridică trebuie să facă un raport pe care ulterior trebuie să îl supună votului plenului Senatului. Deciziile de incompatibilitate care se pun în practică, se pun cu votul majorităţii membrilor Senatului, nu la discreţia preşedintelui, trebuie să înţelegeţi. Astăzi (miercuri - n.red.) nu am dat nicio declaraţie, am cerut dosarul pentru studiu şi după ce voi studia dosarul vă voi putea spune mai multe. Nu am nicio emoţie pentru că aici cred că sunt anumite confuzii pe care le face procuratura în legătură cu funcţionarea Senatului şi cu atribuţiile preşedintelui”, a spus Tăriceanu, la ieşirea din PG.

Parchetul General efectuează o anchetă cu privire la fapte de abuz în serviciu şi uzurpare a unor calităţi oficiale. Ancheta vizează modul în care Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu, a fost menţinut în funcţie cu toate că, în anul 2015 magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au declarat, definitiv, incompatibil după ce a avut afaceri cu instituţii ale statului.

Tăriceanu este implicat în acest dosar deoarece, în calitate de preşedinte al Senatului, nu ar fi dat curs, în 2017, solicitării Agenţiei Naţionale de Integritate de a-l elibera din funcţie de Marciu.