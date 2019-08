„Nu mi-am pierdut încrederea, cred că este în viaţă, abia aştept să o văd. Sper să dea un rezultat (căutarea, n.r.). Nu ne-am îndoit niciodată, noi credem că este vie”, a spus Ioan Măceşanu, tatăl Alexandrei, la Antena3.

Acesta a relatat cum a aflat că fata a dispărut: „Când am venit acasă, soţia mi-a spus că o suna de la 2-3 şi nu răspunde la telefon. I-am spus: „Ai răbdare, să sunăm la prietene”. Am întrebat, nimeni nu ştia. Apoi ne-am dat seama: e ceva. Telefonul era închis. Am întrebat, am sperat”.

Ioan Măceşanu a subliniat că, din punctul lui de vedere, căutările ar fi trebuit să înceapă încă de miercuri seară, când a mers la secţia de poliţie pentru a raporta dispariţia Alexandrei. Însă poliţiştii i-au spus să revină a doua zi, dacă fata nu revine acasă.

„Toţi spun că o să apară, că aşa sunt fetele, că aşa e vârsta”, a spus acesta.

Gheorghe Dincă a sechestrat-o pe Alexandra miercuri, 24 iulie. Fata a fost dusă la casa lui de la ieşirea din Caracal..

Joi dimineaţa, Gheorghe Dincă a plecat la farmacie să cumpere nişte creme pentru a trata rănile de la mâinile Alexandrei, aşa cum a spus chiar fata la 112. A reuşit să apeleze numărul de urgenţă, după ce a găsit unul dintre cele trei telefoane ale criminalului.

Gheorghe Dincă a mărturisit, sâmbătă, că a ucis-o pe Alexandra.

Tatăl Alexandrei: Visa să devină poliţistă

Tatăl Alexandrei, Ioan Măceşanu, a declarat, joi, că visul fiicei lui era să devină poliţistă, ca o ironie a sorţii, în condiţiile în care chiar oamenii legii au eşuat în salvarea fetei.

„Un copil vesel, tot timpul cu zâmbetul pe buze, muncitoare, deşteaptă, aţi văzut cum vorbea la 112, era politicoasă. Avea note bune, nu am cuvinte”, a spus Ioan Măceşanu, la Antena3.

Întrebat ce voia să devină Alexandra, acesta a spus: „Visa să devină poliţistă. Tot timpul se uita la filme poliţiste şi de groază şi la ştiri. Ştia tot ce se întâmplă”.

Tatăl fetei a mai spus că ea nu pleca niciodată de acasă fără să anunţe.

„Când pleca întreba „Tati, mă laşi?”. (...) Noi pentru ea am fost mai mult decât părinţi, vorbeam orice, învăţam, mă întreba dacă e bine. Ne consultam, nu am cuvinte”, a mai spus acesta.

Tatăl Alexandrei, despre căutările fetei: Am trecut la o stradă de ea. Mă învinovăţesc foarte mult

Tatăl Alexandrei, Ioan Măceşanu, a declarat că încă o mai caută pe fată şi se învinovăţeşte că nu a putut face mai mult. Bărbatul a spus că, în timpul căutărilor, s-a aflat la o stradă distanţă de locul unde Alexandra era ţinută.

„La câte am văzut şi eu, că până acum nu am avut de-a face, e posibil orice... Da, e posibil. Şi azi am fost (am căutat – n.r.), am fost prin spate pe la Redea. Am căutat în culturi, în canale, unde vedeam, ne duceam să facem ceva”, a spus tatăl Alexandrei, la Antena3.

Ioan Măceşanu a mai spus că, în timpul căutărilor, s-a aflat la o stradă distanţă de locul unde Alexandra era sechestrată.

„Noi am trecut la o stradă de ea. Noi am fost pe Decebal şi ea a fost pe Craiovei. Mă învinovăţesc foarte mult, poate puteam face mai mult. Poate a fost un semn”, a spus bărbatul.

