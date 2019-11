Aplicarea vinietei pentru maşinile Euro 4 se va realiza de la 1 ianuarie 2021, scrie observator.tv.



Din 2022, maşinile non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 nu vor mai avea voie să circule în oraş, iar cele Euro 3, din 2024, transmite sursa citată.



Hotărârea va impune o restricţionare a circulaţiei începând cu 1.01.2020 (2021 pentru Euro 4) pentru maşinile poluante masă totală sub 5 tone, pe principalele artere din Capitală. Restricţia se va aplica de luni până vineri, de la 7 la 22 şi va fi însoţită de taxarea traficului poluant din centrul Capitalei.



Potrivit Primăriei Capitalei, peste 1,6 milioane de maşini non-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 şi Euro 4 sunt înmatriculate în Bucureşti şi judeţul Ilfov, mai mult de o treime fiind intens poluante.



Cât vor da şoferii pe taxa în cazul maşinilor poluante



- Maşini non-Euro: taxa pe un an este de 1.900 de lei, cea pe şase luni 1.100 lei, cea pe o lună 300 de lei, cea pe o zi 15 lei



- Maşini Euro 1: taxa pentru o zi 15 lei, o lună 250 lei, 1.000 lei pentru şase luni şi 1.700 lei pentru un an.



- Maşini Euro 2: taxa pentru o zi este tot de 15 lei, dar cea pentru o lună este de 200 de lei, cea pentru şase luni 900 de lei, cea pentru un an este de 1.500 lei.



- Maşini Euro 3: 5 lei pentru o zi, 100 de lei pentru o lună, 450 lei pentru şase luni şi 700 lei pentru un an



- Maşini Euro 4: 5 lei pentru o zi, 80 lei pentru o lună, 350 lei pentru şase luni şi 500 lei pentru un an



Cine NU plăteşte taxa Oxigen



- Maşinile electrice, hibrid, maşini Euro 5 şi Euro 6, maşinile pentru persoanele cu handicap şi cele cu GNL, GNC şi GPL, dacă se înscriu în norma de poluare Euro 3, nu plătesc taxa Oxigen.



- Vor fi exceptate de plata taxei Oxigen şi maşinile autorităţilor, dar şi cele istorice sau ale posturilor radio şi tv.