1. Ce pot plăti prin Ghişeul.ro?

Impozite şi taxe stabilite de instituţiile publice înrolate în sistem precum si amenzi contravenţionale cu deducerile aferente plăţii în 48 de ore.



2. Se plăteşte comision pentru plata cu cardul prin Ghişeul.ro?

Nu. Plata cu cardul prin Ghişeul.ro nu este comisionată.



3. Cum pot afla detalii despre modul de utilizare al sistemului?

Descarca Manualul de utilizare



4. Am primit parola de la primărie dar nu funcţionează, ce să fac?

Va recomandăm:

1. Verificaţi introducerea corectă a caracterelor la Utilizator şi Parolă

2. Regeneraţi parola contului folosind varianta CNP/CUI din secţiunea Regenerare parolă

3. Contactaţi Serviciul Suport Ghişeul.ro prin mijloacele specificate în Secţiunea Contact



5. Cum îmi fac cont pentru a face plăţi prin Ghişeul.ro?

Sunt doua metode prin care puteti obtine datele de logare pentru ghiseul.ro:



Primăria unde aveţi obligaţii de plată vă poate genera datele de logare în urma unei solicitarii făcute de dvs in acest sens. Puteti solitica date de acces (utilizator şi parolă) de la instituţia publică la care aveţi obligaţii de plată, dacă instituţia este înregistrată în sistem şi este activă pentru plata cu autentificare. Datele de contact ale Instituţiei publice le puteţi accesa prin „click” pe denumirea instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate.

Metoda online de obţinere a datelor de logare. Accesati sectiunea “SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagina ghiseul.ro si parcurgeti etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare”



* În cazul în care deţineţi bunuri mobile sau imobile în mai multe localităţi, oricare dintre acestea vă poate pune la dispoziţie datele de acces în Ghişeul.ro

* Odată eliberate datele de acces de către o instituţie publică nu mai puteţi apela la o altă instituţie publică pentru o nouă eliberare



6. Mi-am pierdut parola/Nu mai ştiu numele de utilizator. De unde pot obţine informaţii privind schimbarea datelor de acces?

Vă recomandăm:

1. Regeneraţi parola contului folosind varianta CNP/CUI din secţiunea Regenerare parolă. Sistemul vă va furniza automat noile date de acces la adresa de mail pe care aţi înregistrat-o iniţial în Sistem

2. Contactaţi Serviciul Suport Ghişeul.ro prin mijloacele specificate în Secţiunea Contact



7. Cum pot afla dacă instituţia publică la care am obligaţii de plată este înrolată în sistem?

Verificaţi în Secţiunea Instituţii înrolate dacă instituţia publică ce vă interesează este înrolată în sistem. Sistemul permite doar plata de debite către instituţiile înrolate.



8. În ce interval orar se pot efectua plăţi prin Ghişeul.ro?

Ghişeul.ro este disponibil 7 zile din 7 şi 24 ore din 24, cu excepţia perioadelor de mentenanţă sau intervenţie tehnică asupra sistemului, care se vor anunţa pe site.



9. Informaţiile privind obligaţiile de plată din contul meu nu sunt corecte. Ce pot face în această situaţie?

Informaţiile privind debitele dumneavoastră sunt furnizate de către instituţiile publice către care înregistraţi obligaţii de plată. Drept urmare, vă rugăm să contactaţi instituţiile publice respective pentru eventuale clarificări. Datele de contact ale instituţiei publice le puteţi accesa prin „click” pe denumirea instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate



În situaţia în care nu puteţi contacta instituţiile publice respective, vă rugăm să contactaţi Serviciul Suport Ghişeul.ro prin mijloacele menţionate în Secţiunea Contact, pentru eventuala redirecţionare a solicitării dumneavoastră către instituţia respectivă.



10. Vreau să plătesc un impozit/o taxă şi nu se regăseşte în lista aferentă instituţiei selectate. Ce pot face în această situaţie?

Va rugăm să contactaţi instituţia publică selectată pentru clarificări. Datele de contact ale instituţiei publice le puteţi accesa prin „click” pe denumirea instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate.



11. Am facut o plată greşit (am plătit o altă sumă/am greşit încadrarea unei plăţi) şi doresc returnarea banilor. Ce pot face în această situaţie?

Vă recomandăm să urmaţi paşii următori:

1. Luaţi legătura cu instituţia publică către care aţi realizat plata şi solicitaţi returnarea banilor

2. Contactaţi Serviciul Suport Ghişeul.ro prin mijloacele menţionate în Secţiunea Contact şi solicitaţi sprijinul pentru recuperarea banilor.



12. Cum procedez dacă am făcut o plată prin Ghişeul.ro şi nu am primit e-mail-ul cu dovada plăţii?

Vă recomandăm:

1. Verificaţi existenţa dovezii plăţii în folder-ul SPAM al adresei dumneavoastră de email.

2. Contactaţi Serviciul Suport Ghişeul.ro prin mijloacele menţionate în Secţiunea Contact. Serviciul Suport Ghişeul.ro va verifica realizarea tranzacţiei şi vă va pune la dispoziţie dovada plaţii



13. La finalizarea plăţii, în pagina unde introduc datele cardului îmi apare un mesaj de eroare.

Contactaţi Serviciul Suport Ghişeul.ro prin mijloacele menţionate în Secţiunea Contact pentru transmiterea solicitării dumneavoastră către procesatorul de plăţi.



14. În ce interval orar pot contacta Serviciul Suport Ghiseu.ro?

Serviciul Suport Ghişeul.ro vă stă la dispoziţie de luni pană joi între orele 09.00 - 16.30, vineri între orele 09.00 - 14.00.



15. Ce browser pot folosi pentru a realiza plăţi prin Ghişeul.ro?

Orice browser uzual cu interfaţă grafică cu utilizatorul, ce rulează pe platforme desktop sau mobile poate fi utilizat pentru a realiza plăţi prin Ghişeul.ro.



16. Cât de sigură este plata online prin Ghişeul.ro?

Ghişeul.ro pune la dispoziţia utilizatorilor săi cele mai înalte standarde de securitate privind tranzacţionarea în mediul online cu cardul bancar.



Procesatorul de plăţi electronice a luat toate măsurile pentru a asigura securitatea tranzacţiilor cu card prin internet. Datele de card pe care le completaţi şi trimiteţi prin internet sunt criptate prin protocolul SSL. Transferul datelor de card este strict între dvs. şi procesator; nici Agenţia pentru Agenda Digitală a României, nici instituţiile beneficiare nu solicită şi nu stochează aceste informaţii.

Autorizarea plăţilor se face prin procesatori externi.



Ghişeul.ro nu preia, nu prelucrează si nu stochează în nici un fel date referitoare la cardurile bancare. Aceste date sunt introduse de utilizator direct şi exclusiv în sistemele procesatorilor prin interfeţele acestora, în termenii şi condiţiile proprii ale acestora.



Vă informăm că Agenţia pentru Agenda Digitală a României în calitate de operator Ghişeul.ro nu solicită informaţii privind plăţile şi cardurile utilizatorilor, precum nici date de acces în sistem. Aceste date nu vor fi solicitate prin e-mail, telefonic sau prin alte mijloace de către operatorul sistemului Ghişeul.ro.



În cazul în care aceste informaţii vă sunt solicitate vă rugăm să vă adresaţi organelor abilitate pentru investigarea fraudelor cibernetice sau trimiteţi un mail la adresa:



Vă recomandăm de asemenea să folosiţi acest serviciu tastând direct adresa internet www.Ghişeul.ro. Nu accesaţi Ghişeul.ro urmărind link-uri provenite din alte surse (email-uri, mesagerie, etc).

Verificaţi de fiecare dată ca adresa din browser să fie cea corectă, de forma: https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/



17. Cum recuperez dovezile de plată de pe vechiul Ghişeul.ro?

Vă rugăm să contactaţi departamentul de suport al Ghişeul.ro telefonic sau pe adresele de email de la secţiunea Contact şi să solicitaţi dovezile de plată. Este necesar a transmite departamentului de suport unele detalii ale plăţii (numele plătitorului, instituţia către care s-a realizat plata, suma plătită şi data plăţii). Dovada va fi transmisă pe e-mail în cel mai scurt timp.



18. Cum pot intra în posesia datelor de autentificare pentru ghişeul.ro prin procedura online de obţinere a acestora?

Accesati sectiunea “SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagina ghiseul.ro si parcurgeti etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare”



19. De ce este necesar să introduc cnp-ul în prima etapă din cadrul procedurii de obţinere online a datelor de logare?

Introducerea cnp-ului este necesară pentru a se verifica dacă este posibilă generarea datelor de logare după validarea identităţii.



20. Care sunt băncile emitente de carduri, acceptate pentru validarea identităţii în cadrul procedurii de obţinere online a datelor de logare?

Cardul trebuie să fie înrolat 3D Secure şi să fie emis de una dintre următoarele bănci:

Banca Comercială Română

Banca Raiffeisen

BRD – Groupe Société Générale

AlphaBank

CEC Bank

Banca Transilvania

ING Bank

Garanti Bank

Bancpost

Banca Românească

OTP Bank

Piraeus Bank

UniCredit Bank

Libra Internet Bank



21. Pot să solicit online datele de autentificare dacă deţin un card emis de către o bancă din străinatate?

Da, puteţi să obţineţi utilizator şi parolă în această situaţie.

Este necesar să bifaţi câmpul “Card emis de o bancă din străinătate” din cadrul formularului online de “ Solicitare date de acces” şi să parcurgeţi apoi etapele privind “Validarea Cardului” şi “Transmiterea email-ului cu datele de logare”.



22. Pot să solicit online datele de autentificare pentru altă persoană folosind pentru validarea identităţii cardul meu?

Solicitantul datelor de logare (CNP-ul pentru care se face verificarea) trebuie să fie acelaşi cu titularul contului la care este ataşat cardul pentru care se verifică identitatea.



23. Banca emitentă a cardului meu nu se află în lista băncilor acceptate pentru validarea identităţii, ce se întâmplă în această situaţie?

Se are în vedere extinderea posibilităţii validării identităţii cu carduri care aparţin unor alte bănci decât cele din lista publică.

Până la implementarea acestei soluţii nu vă puteţi genera credenţiale online, acestea putând fi obţinute de la primăria de domiciliu înrolată în platformă şi activă pentru plăţi cu autentificare.

Datele de contact ale instituţiei publice le puteţi accesa în Secţiunea Instituţii înrolate.



24. Cât de sigură este validarea identităţii în cadrul procedurii de obţinere online a datelor de logare?

Datele de card pe care le completaţi şi trimiteţi prin internet sunt criptate prin protocolul SSL şi transmise procesatorului de plăţi care asigură securitatea datelor transmise respectand cerinţele impuse de standardul de securitate PCI-DSS. Transferul datelor de card are loc strict între dvs. şi procesator, nici Agenţia pentru Agenda Digitală a României, nici instituţiile beneficiare nu solicită şi nu stochează aceste informaţii.



25. Trebuie să efectuez plata taxelor şi impozitelor cu acelaşi card pe care l-am utilizat pentru validarea identităţii în cadrul procedurii de obţinere online a datelor de logare?

Nu există această condiţionare. Achitarea taxelor şi impozitelor se poate efectua cu orice card (Visa, Visa electron, Mastercard, Maestro), indiferent de cine este titularul acestuia.



26. În cazul în care cnp-ul meu nu a fost transferat în ghişeul.ro şi eu am completat formularul pentru notificarea primăriei în acest sens, cât timp durează până primăria efectuează această procedură?

Vă rugăm să contactaţi instituţia publică pentru a obţine informaţii suplimentare în legătură cu termenul de soluţionare a notificării. Datele de contact ale instituţiei publice le puteţi accesa în Secţiunea Instituţii înrolate.



27. Pot achita parţial obligaţiile de plată?

Da, ghiseul.ro permite din punct de vedere tehnic acest lucru. Puteţi să selectaţi câmpul cu suma din dreptul taxei şi să modificaţi cuantumul iar în cazul în care nu doriţi să achitaţi deloc o anumită taxă puteţi să inseraţi 0 în câmpul suma din dreptul ei. Atentie! Există situaţii în care instituţia beneficiară nu permite plata parţială. Vă rugăm să contactaţi instituţiile publice respective pentru eventuale clarificări. Datele de contact ale instituţiei publice le puteţi accesa prin „click” pe denumirea instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate. În situaţia în care nu puteţi contacta instituţiile publice respective, vă rugăm să contactaţi Serviciul Suport Ghişeul.ro prin mijloacele menţionate în Secţiunea Contact.

Sectorul 4, exemplu de digitalizare / Taxele se pot plăti, de asemenea, în benzinării, Mega Image, Poşta etc

În plus, contribuabilii vor avea la dispoziţie şi 5.000 de puncte de plată în toată ţara, ca urmare a parteneriatelor încheiate de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4 cu reţelele de benzinării OMV, cu reprezentanţii Mega Image, cu cei ai automatelor ZebraPay, precum şi cu cei ai Poştei Române. Oficiile poştale încasează însă, pentru moment, doar amenzile.

“Cele 5.000 de puncte de încasare existente în toată ţara şi metodele de plată online vor anula practic total cozile de la ghişeele Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale. Pentru a-şi putea achita impozitele, taxele şi amenzile, oamenii trebuie să prezinte la casierii doar cartea de identitate, sau înştiinţarea de plată pe care au primit-o de la primărie”, a declarat Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

Potrivit edilului, cu ajutorul noilor metode de plată electronică, primăria poate atinge un nivel record de încasare online la nivel naţional, estimat la 30% din totalul sumelor datorate, informează RTV.

GHID UTILIZARE GHIŞEUL.RO