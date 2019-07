„Veţi da piept cu un mediu în care cei care lucrează în această zonă sunt înjuraţi zi de zi. Într-un loc foarte important de altfel, unde oamenii de calitate pot să facă lucruri de calitate, dar per total noi cei din administraţia publică centrală suntem în aceeaşi zonă hulită de ţară dar şi locul de unde se pot schimba lucrurile pentru ţară. Opinia dumneavoastră este importantă după internship. Ar trebui schimbat ceva şi în cadrul legislativ actual, ca după aceste două luni de internship să se poată încadra respectivul tânăr automat în administraţia publică, pe postul de debutant desigur, dar fără alte concursuri, pentru a stimula transferul de tinereţe, de suflul nou, mai repede către administraţie. Sper ca după aceste două luni de zile o mare parte dintre voi să decideţi să rămâneţi în administraţia publică. Vom vedea care ar putea fi cadrul legal pentru a face acest lucru”, le-a spus Eugen Teodorovici, tinerilor înscrişi în Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2019.

Ministrul de Finanţe a subliniat că niciun absolvent al programului de internship al Guvernului nu a vrut să rămână la Finanţe.

„Din păcate am întrebat câţi dintre colegii de la internship au rămas la Finanţe la încheierea stagiului. Niciunul. Ori buna experienţă sau informaţiile obţinute în internship au contribuit la un alt loc de muncă în afara sectorului public, nu ştiu. Dar ceva înseamnă că trebuie făcut sau schimbat”, a adăugat Teodorovici.

Despre funcţia sa, Eugen Teodorovici a afirmat că e mândru că lucrează la Ministerul Finanţelor.

„Sunt un funcţionar public exact cum mi-aş dori să văd foarte mulţi în această ţară. Tot timpul am crezut că să lucrezi într-o structură de stat este o mândrie pentru oricine, oriunde ar lucra. Ai şansă să poţi contribui sau să iei decizii mai târziu care să ajute ţara şi pe cei din jurul tău. Sper ca şi voi să aveţi dorinţa de a face bine acestei ţări, fie că lucraţi în privat sau la stat”, a mai spus ministrul, la lansarea Programului Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2019.

Executivul a lansat ediţia a şasea a Programului de Internship

Guvernul a lansat, miercuri, ediţia a şasea a Programului de Internship. Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că pentru stagiul de practică din acest an s-au înscris studenţi sau absolvenţi de studenţi ai universităţilor de prestigiu din mai multe ţări europene.

„Astăzi (miercuri-nr.) am avut plăcerea de a găzdui la Palatul Victoria ceremonia de deschidere a celei de-a şasea ediţii a Programului Oficial de Internship al Guvernului României. Succesul acestui program este confirmat de numărul mare al tinerilor care au aplicat şi în acest an, precum şi de faptul că cei interesaţi să se familiarizeze cu administraţia publică centrală sunt studenţi sau absolvenţi ai universităţilor de prestigiu din mai multe ţări europene. Pentru a-i sprijini şi motiva pe studenţi am îmbunătăţit legea internshipului şi am mărit indemnizaţia lunară oferită fiecărui intern. Aceasta a fost majorată la 2080 de lei vrut. În plus, de anul acesta perioada de desfăşurare a programului de internship este considerată vechime în câmpul muncii. Am convingerea că profesioniştii din toate instituţiile partenere îi vor îndruma pe tineri în următoarele două luni. La finalul acestui stagiu de pregătire ne dorim să avem cât mai mulţi tineri dornici care să urmeze o carieră în administraţia publică centrală”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de guvern.

La evenimentul de lansare al Programului Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2019 au participat premierul Viorica Dăncilă, ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici, dar şi ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero.