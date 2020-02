Ultramaratonistul bistriţean Tibi Uşeriu aleargă pentru Via Transilvanica la Yukon Arctic Ultra. Este pentru a doua oară când participă la această competiţie extremă, după ce, anul trecut, a fost nevoit să abandoneze după doar 100 de kilometri, din pricina câtorva degerături.

Tibi Uşeriu este singura persoană din lume care a câştigat de trei ori consecutiv Ultramaratonul Arctic – Arctic Ultra - în 2016, 2017, 2018 - una dintre cele mai dure curse de pe mapamond.

„Primul telefon din Canada ne-a anunţat că Tibi este ok, optimist şi plin de energie, nici măcar nu ştie că a ieşit din al doilea punct de control pe prima poziţie la categoria lui (la 300 mile). Mai are câţiva concurenţi în faţa lui, dar ei participă la proba de 100 mile. Go Tibi!”, au anunţat reprezentanţii organizaţiei Tăşuleasa Social, într-o postare pe Facebook.

„Ziua bag, că ziua e mult mai simplu, ştii, noapte îi frig, băi frate, tii, Doamne! Am plecat noi cu minus 12, minus 13 (grade Celsius), dar s-o făcut după aia... Şi acum îi mius 21, dar e cald faţă de ce a fost azi-noapte. N-o fost prea fain. Am zs că presiune oricum am pe mine, dar la capăt o duc oricum ar fi. Nu mă las!”, a povestit Tibi Uşeriu la telefon.

La categoria sa sunt înscrişi 21 de sportivi. Traseul lui Tibi Uşeriu poate fi urmărit live.

Yukon Arctic Ultra este o cursă de 490km, cu startul în Whitehorse şi finiş în Pelly Crossing, iar concurenţii au la dispoziţie 8 zile pentru a ajunge la final.

Potrivit celor de la Tăşuleasa Social, la început de ianuarie erau -47 grade, acum o săptămână erau -39 grade, iar la start au fost -10 grade Celsius. Încălzirea bruscă a venit cu ninsori mari, râurile au ieşit din matcă, apa trecând peste gheaţă, inundând potecile.

Concurenţii trag după ei o sanie în care îşi pun toate cele necesare : haine, mâncare, apă, sac de dormit si cort sau bivuac. De obicei sania ajunge la vreo 20-30 kilograme.

Traseul este integral prin sălbăticie. Teoretic poteca este bătătorită, dar ninsoarea a adus zăpadă proaspătă iar în multe locuri poteca a fost inundată.

Proiectul Via Transilvanica, lansat de Tăşuleasa Social în iunie 2018, promovează natura, istoria şi multiculturalitatea Transilvaniei. Drumul de 950 km lungime va lega Transilvania cu Dunărea (Podul lui Apolodor din Damasc) şi cu Bucovina (Mănăstirea Putna).

Foto: Tăşuleasa Social