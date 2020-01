Un proiect în acest sens a fost depus pe 18 octombrie 2019 la Camera Deputaţilor, prin care se doreşte obţinerea autonomiei Ţinutului Secuiesc.



Dacă va trece, proiectul va transforma teritoriul de mai jos într-o regiune autonomă, unde se va vorbi maghiara şi româna.



Ca să pună paie pe foc, UDMR-iştii spune că nu sunt intimidaţi de criticile agresive la adresa iniţiatorilor acestui proiect.



Oficialii UDMR afirmă că proiectul lor nu încalcă nicio lege şi reprezentanţii minorităţii maghiare nu se vor opri aici.



„Este o incitare la ură şi mai este şi o intoxicare a opiniei publice. Ceea ce facem noi este constituţional şi legal şi nu o să ne oprim. Nu ne sperie, şi pe mine nu mă sperie, declaraţia şi paşii făcuţi de dânşii. Ceea ce fac eu, şi am făcut până acum şi o să fac în continuare este legal şi constituţional, nu încalcă nicio normă internaţională, nicio lege sau Constituţia României.

Deci, o să mergem pe drumul pe care am început, acum doi ani am iniţiat proiectul de lege pentru autonomia Ţinutului Secuiesc în Parlament, a fost dezbătut, nu s-a întâmplat nimic în sensul rău, deci, s-a discutat cât s-a discutat, dar s-a discutat civilizat şi normal. Eu asta aştept şi acum, să discutăm despre problemele noastre şi eu ştiu şi sper să am parteneri pe această temă şi o să am, fiindcă ceea ce facem este legal. Este ceva normal, european.

În Europa funcţionează mai multe autonomii teritoriale, nu este nicio problemă, dar acţiunea dânşilor acum, după 100 de ani de la Trianon, vine cu un gust amar. (…) Le transmit şi pe această cale că noi o să mergem înainte şi Ţinutul Secuiesc a fost, va fi şi va rămâne”, a declarat deputatul UDMR Kulcsar Terza Jozsef.