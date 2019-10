„Am avut o întâlnire politică foarte bună, am făcut un pas important în colaborarea dintre partidele noastre. Am semnat astăzi cu domnul preşedinte Orban, un protocol de colaborare politică şi de susţinere pentru instalarea Guvernului pe care îl va conduce. Suntem mulţumiţi că pe punctele mari, am găsit deschidere totală din partea colegilor din PNL, în ceea ce priveşte proiectele mari de infrastructură, în ceea ce priveşte eliminarea pensiilor speciale, mai puţin pensiile de serviciu pentru militari, suntem mulţumiţi că am găsit un numitor comun în ceea ce priveşte relansarea relaţiei pe Republica Moldova, suntem mulţumiţi că am reuşit să stabilim o serie de criterii în ceea ce priveşte acţiunea viitorului Guvern, pentru a-i proteja pe cei peste 3,5 milioane de cetăţeni români care muncesc în UE. Suntem încrezători că vom reuşi împreună să creionăm priorităţi pentru ţară”, a afirmat Eugen Tomac, luni, la Parlament, la finalul discuţiilor cu Ludovic Orban.

Liderul PMP a adăugat că „în linii mari, toţi cei 18 parlamentari ai PMP vor fi prezenţi în ziua votului, vor fi prezenţi în Comisiile de specialitate şi vor acorda un vot de încredere pentru Guvernul condus de premierul desemnat, Ludovic Orban”.

În privinţa celor două condiţii ale PMP care nu au fost susţinute de Ludovic Orban, anume ordonanţa de urgenţă pentru alegerea primarilor în două tururi şi înfiinţarea unui Minister pentru Relaţia cu Republica Moldova, Eugen Tomac a afirmat că liderul PNL nu a avut curaj şi că „în politică trebuie să accepţi ceea ce se poate face astăzi”.

„Avem în protocol prevăzut şi acest proiect legat de susţinerea proiectului pentru alegerea primarilor în două tururi, sigur, proiectul va fi dezbătut în Parlament. După cum cunoaşteţi, iniţiativa noastră a trecut tacit de Senat, este în Camera Deputaţilor, colegii din PNL o vor susţine, ceea ce este un lucru important”, a explicat Tomac.

„Legat de Ministerul pentru relaţia cu Republica Moldova, noi regretăm că nu a avut premierul curajul să adopte această linie, în condiţiile în care, e pentru prima dată când UE recunoaşte, printr-o rezoluţie, condamnă pactul Ribentrop-Molotov, că României i-au fost luate teritorii în urma acestui pact, un amendament pe care de altfe, preşedintele Traian Băsescu l-a propus în Parlamentul European, şi considerăm, în continuare, că România trebuie să aibă o abordare diferită faţă de ceea ce am avt până în prezent, lucru pe care l-am discutat şi astăzi cu premierul desemnat”, a completat preşedintele PMP.

Acesta a precizat că Ludovic Orban le-a explicat că structura noului Executiv are 16 ministere, însă va fi înfiinţată o agenţie guvernamentală pe relaţia cu Republica Moldova.

„Ne-a explicat că a stabilit deja această structură guvernamentală de doar 16 ministere, dar că se va crea o agenţie guvernamentală pe relaţia cu Republica Moldova. Să sperăm că următorul Guvern, după alegerile din 2020, va avea curajul să facă acest pas, noi regretăm că nu s-a întâmplat acest lucru, dar în politică trebuie să accepţi ceea ce se poate face astăzi şi sunt convins că vom reuşi pe această dimensiune, să lucrăm foarte bine”, a mai spus liderul PMP.

Audierea miniştrilor propuşi în Guvernul Orban va avea loc marţi şi miercuri, urmând ca votul să fie dat într-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14.00, potrivit unei decizii a conducerii Parlamentului.