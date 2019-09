Torţionarii Gheorghe Ursu au declarat, la ultimul termen din dosarul de la Curtea de Apel Bucureşti în care sunt acuzaţi de infracţiuni contra umanităţii, că solicită achitarea, deoarece nu au avut nicio implicare în repartizarea în camera de arest a disidentului şi tot ce au făcut a fost la ordin.

Fiul lui Gheorghe Ursu, Andrei Ursu, a declarat in faţa instanţei, la ultimul termen din dosar, că generaţia de dinainte de 1989 se ruşinează de vremurile trăite.

„Este vorba despre o crimă politică a unui regim dictatorial care a adus totalitarismul la o formă absurdă. Viziunea lui Ceauşescu despre sine, cultul personalităţii la un popor care îl ura. Cum a reuşit, prin instrumentul Securităţii. Ne este ruşine şi astăzi şi generaţiile noi nu cred că-şi pot imagina prin ce am trecut noi. (...) Ceauşescu le-a dat inculpaţilor puterea să insufle frica. În interiorul instituţiei era o coeziune, ştiau că terorizeză populaţia României pentru a preveni orice activitate împotriva lui Ceauşescu. Lui nici nu i se putea raporta că există o mişcare împotriva lui, pentru că securitatea nu putea spune că Ursu s-a ridicat împotriva lui, că a dispus sistarea consolidării blocurilor”, a spus Andrei Ursu.

Vasile Hodiş, unul dintre inculpaţii din dosarul de crime contra umanităţii, spune că toate actele făcute au fost la ordin.

„În primii 20 de ani, am fost martor, după 2015. Sunt trimis în judecată pentru infracţiuni contra umanităţii pentru că, atunci când Gheorghe Ursu a făcut obiectul unor anchete, l-am supus unor măsuri de represiune, acţiuni care au fost de natură să aducă atingere dreptului la viaţă - se precizează în rechizitoriu. (...) Toate actele la care am participat le-am făcut în baza unor ordine. (...) Am participat la sute de percheziţii, prima a fost aceasta. (...) Am trecut prin teste şi verificări şi paraverificări. Am lucrat mai mult în SRI decât în Securitate.

Dau o replică lui Andrei Ursu: Îmi pare rău, regret că şi-a pierdut tatăl, dar nu am nicio vină în anchetarea şi repartizarea la arest în camera cu informatori. Nu ştiam cum se face repartizarea. Mi se impută. Nici Pârvulescu nu putea. Orice scoatere de la arest era consemnată, totul se făcea strict. Sunt de acord cu propunerea de achitare a domnului avocat, nu am avut nicio implicare decât o participare la o percheziţie şi o contra semnare”, a spus bărbatul.

La rândul său, Marin Pârvulescu, a spus: „După un AVC nu am putut să fac un punct de vedere începând de la încadrarea juridică. Mă întreb de ce nu s-a trimis cauza asta inainte, având în vedere că au fost anchete cu referire la ce am făcut noi. (...) Mă aliniez punctului de vedere al avocatului”.

Reprezentanţii SRI, parte responsabilă civilmente, au precizat, în instanţă, că la data faptelor nu exista instituţia şi au cerut admiterea unei excepţii privind lipsa procesuală a calităţii pasive.

"Dreptul nostru la un proces echitabil a fost flagrant incălcat pentru că am fost introduşi în cauză după două etape ale procesului. Introducerea noastră în cauză nu este legală. Apreciem că MAI nu poate fi parte şi solicităm exonerarea de la plata oricărei pretenţii în cauă. Împrejurările care au condus la decesul domnului Gheorghe Ursu au fost analizate de o altă instanţă. În 2003, persoanelor condamnate li s-au imputat omor calificiat, iar acum alta, infracţiuni contra umanităţii. Din perspectiva noastră este inacceptabil. (...) Soliciăm cenzurarea sumelor solicitate", au transmis şi oficialii MAI.

Avocat lui Marin Pârvulescu a solicitat, de asemenea, achitarea. "Solicităm achitare pentru fapta nu există, nu există probe că a săvârşit fapta reţinută. Tribunalul militar teritorial a concluzionat ca încadrare juridică a faptelor omor, nu infracţiuni impotriva umanităţii. (...) Nicio persoană nu poate fi sancţionată pentru o faptă care, la data săvârşirii, nu exista. Inculpatul Pârvulescu nu a avut nicio implicare în repartizarea lui Ursu în camerele de arest, avem declaraţii în acest sens".

Avocat lui Vasile Hodiş, unul din cei acuzaţi că l-au torturat pe Gheorghe Ursu, a precizat în faţa judecătorilor că nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o infracţiune care nu exista la data săvârşirii. "Cred că s-a dorit o judecată de opinia publică, de neacceptat într-un stat de drept. (...) Nu sunt descrise faptele convingător, procurorii nu au fost în măsură. Hodiş nu a stat faţă în faţă cu inginerul Ursu. (...) Se încearcă o scriere a istoriei. Tot ce am auzit se regăseşte în studiile CNSAS. Istoria o scriu învingătorii", a completat apărătorul.

La rândul său, avocatul lui Tudor Postelnicu, fost şef al Departamentului Securităţii Statului, a solicitat încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii decesului.

Procurorii au cerut, la Curtea de Apel Bucureşti, pedeapsa de 25 de ani de închisoare pentru torţionarii disidentului Gheorghe Ursu, marţi judecându-se ultimul termen din cauză. Decizia magistraţilor nu va fi definitivă.

În acest dosar, părţi civile sunt urmaşii disidentului Gheorghe Ursu, iar părţile responsabile civilmente sunt Serviciul Român de Informaţii, Ministerul de Interne şi statul român - prin Ministerul Finanţelor.

Procurorii militari din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au trimis în judecată, la 1 august 2016, pe Marin Pârvulescu (maior în rezervă) şi pe Vasile Hodiş (colonel în rezervă), foşti ofiţeri în cadrul Direcţiei a VI-a Cercetări penale din Departamentul Securităţii Statului, ambii fiind acuzaţi de infracţiuni contra umanităţii.

În aceeaşi cauză a fost judecat şi Postelnicu Tudor, fost şef al Departamentului Securităţii Statului, fiind acuzat de complicitate la infracţiuni contra umanităţii (acesta a decedat).

„În perioada ianuarie - noiembrie 1985, inginerul disident Ursu Gheorghe Emil a făcut obiectul urmăririi informative şi judiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist, fiind arestat la data de 21 septembrie 1985 şi decedând la data de 17 noiembrie 1985 în Spitalul Penitenciar Jilava. Pentru a disimula adevăratul obiect al cercetării disidentului Ursu Gheorghe Emil şi pentru a putea face „dovada” că nu există un dosar politic pe numele acestuia, organele de securitate au „inventat” infracţiunea de deţinere şi operaţiuni interzise cu mijloace de plată străine. În realitate, aşa cum reiese din materialul probator administrat în cauză, reprezentanţii Departamentului Securităţii Statului erau interesaţi de aspecte precum: legăturile disidentului cu postul de radio „Europa Liberă”, relaţiile şi discuţiile cu lumea literară şi artistică din ţară şi din diaspora, impresiile consemnate în jurnalul personal despre politica statului şi despre conducătorii partidului şi statului comunist”, a declarat procurorul militar Marian Lazăr.

Potrivit procurorilor militari, Marian Pârvulescu şi Vasile Hodiş, în calitate de ofiţeri în cadrul Direcţiei a VI-a Cercetări penale din Departamentul Securităţii Statului, „au exercitat acţiuni represive şi sistematice (filaj, urmărire informativă, percheziţii, audieri sistematice, acte de violenţă fizică şi psihică) asupra victimei inginerul disident Ursu Gheorghe Emil, acţiuni care au avut ca urmare producerea de suferinţe fizice sau psihice grave şi au fost de natură să-i aducă o atingere gravă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în principal a dreptului la viaţă”.

În ceea ce îi priveşte pe George Homoştean şi Postelnicu Tudor, „în cursul lunilor octombrie şi noiembrie 1985, au transmis către Ambasadele României de la Paris şi Washington documente oficiale prin care au disimulat caracterul represiv şi politic al acţiunilor întreprinse de inculpaţii maior (rez.) Pârvulescu Marin şi col. (rez.) Hodiş Vasile împotriva lui Ursu Gheorghe Emil, în perioada în care acesta a făcut obiectul urmăririi informative şi judiciare pentru opinii considerate ostile regimului comunist”, a mai spus Marian Lazăr.

Anchetatorii spun că la solicitarea comunităţii internaţionale şi a unor oameni politici din SUA de a primi informaţii referitoare la situaţia disidentului român, cei doi demnitari "au ascuns caracterul represiv al acţiunilor îndreptate împotriva lui Ursu Gheorghe Emil. (...) Totodată, în exercitarea abuzivă a funcţiilor deţinute, cei doi foşti demnitari au întreprins demersuri dolosive în scopul ascunderii cauzelor reale ale cercetării disidentului Ursu Gheorghe Emil şi, ulterior, ale cauzelor decesului acestuia".

„Pentru persoane cu vârsta de peste 60 de ani se aplică pedeapsa de 20 de ani. (...) Solicităm pedeapsa de 25 de ani de închisoare pentru încălcarea valorilor fundamentale ocrotite de legile penale internaţionale. Solicităm aplicarea pedepsei complementare. (...) Obligarea inculpaţilor în solidar la plata daunelor morale către părţile civile. (...) Dispuneţi prelevarea de probe biologice pentru introducerea în sistemul naţional de probe biologice pentru utilizarea în sistemul naţional de date judiciare”, a spus procurorul în sala de judecată din Curtea de Apel Bucureşti.

Procurorul a mai subliniat că, dacă inculpaţii ar fi avut vârsta mai mică de 60 de ani, ar fi cerut închisoare pe viaţă. Acesta cere 25 de ani închisoare, chiar dacă legea prevede 20 pentru cei cu vârsta de peste 60 de ani.

Acesta este ultimul termen al dosarului. Decizia magistraţilor nu va fi definitivă.

