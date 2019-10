„Ele (inregistrările, n.r.) nu se furnizează din oficiu în spaţiul public. Ce putem pune la dispoziţie sunt imagini cu protejarea datelor cu caracter persoanal si imaginile care pot avea impact emoţional. Intervenţia de la Colectiv a fost o tragedie care ne-a marcat pe toţi. (...) Imaginile sunt înregistrate de colegii noştri şi nu sunt un film continuu. Intervenţia a avut o durată de aproximativ 5 ore, iar imaginile au 20 de minute”, a spus Cristian Radu, prim-adjunct al ISU, în cadrul unei conferinţe de presă.

Colonelul a răspuns acuzaţiilor potrivit cărora ISU a ascuns aceste imagini şi a recunoscut că Raed Arafat nu ştia despre video.

„Afirm că nu am comunicat nimănui acest lucru, nu am ordonat nimănui, ba dimpotrivă, imaginile există în original la nivelul ISU şi vor fi puse la dispoziţia oricarei structuri abilitate care solicită acest lucru. (...) Am solicitat ISU imaginile după momentul evenimentului în privinţa analizei efectuate cu colegii mei în privinţa valorificării datelor de interes operativ, având în vedere că nu am fost prezent de la momentul debutului intervenţiei”, a spus acesta.

Întrebat de ce autorităţile şi anchetatorii nu au primit aceste imagini, Cristian Radu a spus: „Imaginile nu au fost cerute punctual”.

„Nu ştiu ce e normal sau nu e normal (dacă trebuia sau nu să furnizeze filmul care arată cum au acţionat echipajele, n.r.). Filmul e în formă originală acum. (...) Niciodată, din oficiu, nu dăm imagini care pot avea impact major asupra populaţiei”, mai precizează colonelul.

Imaginile au fost vizionate de câţiva angajaţi ai ISU.

„Patru-cinci oameni au văzut imaginile”, a mai spus Cristian Radu.