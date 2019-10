ATENŢIE! Imagini cu puternic impact emoţional

Jurnaliştii de la Libertatea au publicat un filmuleţ de aproximativ 21 de minute, despre care spune că a fost furnizat de un ofiţer de pompieri, iar în imagini se observă modul în care primul echipaj sosit la Clubul Colectiv a acţionat, fiind văzuţi şi civili care ajută la transportarea răniţilor.

Poate fi observată intervenţia haotică a pompierilor depăşiţi de situaţie, pe fundal o persoană strigând: „Nu mai staţi, să scoatem oamenii afară!”. În film apare şi solistul Adrian Despot, care ajută la transportarea răniţilor.

Tinerii morţi sunt transportaţi pe paleţi din cauza numărului insuficient de tărgi aduse de echipaje, însă mulţi dintre aceştia, precum şi răniţii, au fost abandonaţi pe asfalt, iar pompierii trec peste ei.

Abia când un rănit strigă de durere este preluat de pompieri.

Atunci când este pusă problema morţilor, Orlando Şchiopu, şef în cadrul ISU, cedează şi înjură morţii, spunând „Lasă-i în p**a mea!”.

Pe pagina sa de Facebook, şeful DSU, Raed Arafat a precizat că nu ştia despre acest filmuleţ.

„Ca sa nu gresesc, sa nu-mi scape ceva, am verificat, l-am sunat si pe ofiterul respectiv (care i-ar fi furnizat un CD cu filmarea. n.r.), fiind pensionar, sa-l intreb daca mi-a lasat un CD candva cu un filmulet despre Colectiv iar acesta, ca si mine, nu stia nimic de aceasta informatie”, a scris Raed Arafat.

Şeful DSU a mai precizat că „lucrurile nu pot fi perfecte”.

„Nu stiu ce greseli am comis in prima noapte. Ca si oricare interventie la o catastrofa, lcuruile nu pot fi perfecte niciodata, insa daca este sa vorbim de greseli trebuie sa inteleg despre ce greseli vorbeste dansul si sper sa nu fie vorba de cele mentionate in raportul corpului de control al PM pentru ca la acuzatiile din raportul respectiv am raspuns printr-un raport amplu care se gaseste pe site-ul DSU”, a mai scris Arafat.