„Refuz să cred că nu se întâmplă consemnarea evenimentelor din timpul zborului. (...) Vă rog să nu îmi mai spuneţi de documente, şi aşa mi-au reproşat şi Bănicioiu (Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătăţii, n,r), şi Arafat, că am dat documente la instanţă fără să îi anunţ. (...) Nu era vorba de negociabil, dar „să stim si noi”, spune Pintea în discuţia recentă cu reprezentanţii victimelor Colectiv, într-o înregistrare publicată de jurnaliştii de la Libertatea.

Este vorba despre documente care vizează transportul în străinătate al victimelor Colectiv, în urma cu 4 ani. Procurorii Parchetului General instrumentează un dosar deschis ca urmare a plângerii părinţilor victimelor şi supravietuitorilor tragediei, care au acuzat autorităţile de neglijenţă şi ucidere din culpă.

În replică, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a scris pe Facebook că nu i-a reproşat nimic Sorinei Pintea. Arafat mai precizează a şi contactat-o pe Pintea, iar aceasta a negat că ar fi spus aceste lucruri în discuţia cu reprezentanţii Colectiv.

„Am trimis un mesaj doamnei ministru să o întreb ce ştie de acest subiect iar răspunsul a fost instantaneu “doamne fereşte” şi a continuat cu alte mesaje prin care a negat că ar fi zis aşa ceva, dar şi faptul că aşa ceva s-ar fi întâmplat, menţionând că ce mi se întâmplă mie în perioada asta este “nedrept”. L-am întrebat pe jurnalist (de la Libertatea, n.r.) de ce nu o sună pe dansa să o întrebe şi a spus că el o va suna şi pe dansa iar eu am confurmat că nu am fact aşa ceva şi că răspunsul este categoric nu”, a scris Arafat pe Facebook.

Ulterior, şeful DSU a ascultat înregistrarea şi îi cere public Sorinei Pintea să explice situaţia.

„Totuşi, astăzi dimineaţă am auzit înregistrarea realizată de cei aflaţi în discuţie cu ea atunci, unde doamna Pintea spune că eu i-aş fi reproşat de ce a dat documente la instanţa fără să mă întrebe.

Din nou subliniez faptul că nu am reproşat aşa ceva dânsei şi nu am amintire de orice discuţie unde să reproşez de ce a trimis documente instanţei. În consecinţă, solicit doamnei ministru Pintea să clarifice public această situaţie în cel mai scurt timp posibil”, a mai scris Arafat.

Sorina Pintea a fost contactată de MEDIAFAX, însă nu a răspuns apelurilor.

FOTO: HEPTA / CAPTURĂ MEDIAFAX