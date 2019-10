“E foarte complicat, am trecut bineînţeles prin fazele prin care trece orice om supus unei asemenea traume, prin faza de revoltă în care nu vrei să înţelegi, prin faza de negare în care crezi că e totul un vis, mă aşteptam la un moment dat „băi o să mă trezesc, dar cum, e o glumă, e un vis”. Până la urmă accepţi”, povesteşte, pentru MEDIAFAX, Bogdan.

“Dacă până în seara respectivă erai un om, făceai ceva, trebuie să te obişnuieşti că având amputaţii şi suferind ce ai suferit, nu vei mai fi ce ai fost şi dacă vrei să faci ce făceai înainte cu atâta uşurinţă, trebuie să munceşti foarte mult şi trebuie iarăşi să te obişnuieşti cu imaginea pe care o porţi, unde te duci lumea vede pe corpul tău anumite... vede răni, vede urmările şi ştii că tot timpul ori se vor uita curioşi la tine, ori îţi vor pune întrebări pe care le înţeleg sunt normale, dar trebuie să te obişnuieşti cu noul tău statut. Eşti alt om, după...”, a mai spus acesta.

Bobo îşi aminteşte noaptea de 30 octombrie şi cum a crezut că acolo se opreşte totul pentru el.

“Cum am văzut flacăra nu m-am panicat, în schimb mi s-au ascuţit toate simţurile şi am zis că este bine să o iau spre ieşire, nu am luat-o la fugă, am grăbit pasul. Am luat-o spre ieşire, numai că atunci când am ieşit aproape de containerul prin care se făceau accesul şi ieşirea, deja se blocase, erau oameni căzuţi în uşă, era deja un morman de oameni, atunci pur şi simplu am crezut că voi muri, am avut această senzaţie, sentiment, am crezut că s-a terminat pentru că ştiam ce vine din spate”, spune Bobo.

“A fost o tristeţe pe care nu am mai simţit-o şi sper să nu o mai simt niciodată în viaţă, pur şi simplu am fost cuprins de nişte regrete pe care nu credeam că le poţi avea înaintea faptului împlinit, regretam că mor atât de tânăr, regretam că nu am avut timp să îmi întemeiez o familie, să am copii şi regretam că familia mea va trebui să treacă prin pierderea mea”.

La patru ani de la tragedia care a ucis 65 de oameni şi a lăsat mutilate alte zeci de victime, nu a fost nimeni condamnat.

MEDIAFAX va prezenta, în 30 octombrie, un material document despre efectul Colectiv şi drama victimelor din clubul morţii.