17:12 Ministerul Sănătăţii, anchetă după cazul din Timişoara. 7 persoane sunt internate pentru investigaţii



Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătăte Publică Timiş, a demarat o anchetă după cazul de deratizare de la Timişoara şi precizează că, în acest moment, sunt internaţi în spital pentru investigaţii 4 adulţi şi 3 copii.



„Reprezentanţii DSP Timiş au prelevat probe de apă din locuinţele persoanelor afectate în vederea determinărilor microbiologice şi fizico – chimice în laboratorul instituţiei. Menţionăm că inspectorii sanitari nu au putut lua legatura direct cu administratorul blocului şi cu reprezentantul firmei de deratizare / dezinsecţie, deoarece aceştia sunt interogaţi de organele abilitate, urmând ca acest lucru să aibe loc imediat ce va fi posibil”, informează Ministerul Sănătăţii, printr-un comunicat de presă.



Societatea de deratizare/dezinsecţie a fost identificată şi urmează să se efectueze un control pentru verificarea avizelor substanţelor biocide utilizate şi a modului cum au fost administrate.



În şedinţa Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă care a avut loc la Instituţia Prefectului Timiş începând cu ora 14:00 s-a hotărât evacuarea întregului imobil.



„În prima etapă 45 de persoane care au fost evacuate şi cazate într-un liceu timişorean au fost verificate din punct de vedere igienico – sanitar de către inspectori ai SCSP din cadrul DSP Timiş. Ancheta este în desfăşurare”, mai arată sursa citată.



În acest moment sunt internaţi 7 pacienţi după cum urmează:



- 4 adulţi (3 bărbaţi şi o femeie) în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă în secţia de ATI, compartiment toxicologie, conştienţi, cooperanti, sub supraveghere.



- 3 copii cu vârste între 2 şi 8 ani în Spitalul de copii „Louis Ţurcanu” şi se află în stare bună.



Cifrele sunt in dinamică.



A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după tragedia care a avut loc la Timişoara, unde o femeie şi doi copii au murit, după ce în bloc s-a făcut deratizare, potrivit şefului IPJ Timiş, Aurelian Alin Petecel.

17:10 ISU Timiş, după tragedia din blocul din Timişoara: S-a constatat prezenţa unei substanţe neurotoxice



Reprezentanţii ISU Timiş susţin că specialiştii au depistat prezenţa unei substanţe neurotoxice la etajele trei şi patru ale blocului din Timişoara în care s-au înregistrat trei decese, după ce la sfârşitul săptămânii trecute s-ar fi făcut o acţiune de dezinsecţie şi deratizare.



„În urma efectuării primei cercetări chimice s-a constatat faptul că pe casa scării, între etajele 3 şi 4, s-a constatat prezenţa slabă a unei substanţe neurotoxice, fapt pentru care s-a descins în celelalte trei apartamente, de la etajul 4, unde au fost înregistrate şi decesele. Acolo s-au constatat niveluri slabe de substanţă neurotoxică, iar la etajul 3 un nivel mediu”, au anunţat reprezentanţii ISU Timiş.



Potrivit acestora, au fost evacuaţi locatarii tuturor celor 200 de apartamente din imobil.



De asemenea, reprezentanţii ISU Timiş au precizat că sunt făcute verificări şi la alte două lacaţii unde s-au făcut deratizări, fiind vorba de un restaurant şi un club.



„În aceste locaţii a început deplasarea echipajului CRBN din cadrul ISU, nu au fost menţionate persoane care să fie intoxicate. Dar, pentru a preîntâmpina orice astfel de situaţie, localurile sunt închise”, au mai anunţat reprezentanţii ISU Timiş.



Reprezentanţii DSP Timiş au anunţat, la rândul lor, că verifică dacă firma care a efectuat deratizarea a anunţat locatarii despre această acţiune.



„Substanţele utilizate trebuie să fie avizate sanitar, fitosanitar şi sigur vom verifica acest lucru. Vom verifica spaţiile de depozitare ale acestor substanţe. În primul rând, această firmă trebuia să anunţe populaţia, vom verifica dacă a făcut acest lucru”, a Cornelia Cişmaş-Malac, directorul DSP Timiş.



Un copil de 3 ani, un bebeluş de 9 zile şi mama acestuia au murit, după ce în blocul în care locuiau s-a făcut o dezinsecţie. Iniţial, victimele au chemat Ambulanţa, deoarece prezentau tulburări digestive, dar au refuzat să fie duse la spital. Ambulanţa a sesizat apoi autorităţile pentru că a fost chemată de mai multe ori la aceeaşi adresă. Purtătorul de cuvânt al Spitalul de copii „Louis Ţurcanu”, Mihai Gafencu, declara pentru MEDIAFAX că la spital sunt alţi 3 copii cu simptomele unei intoxicaţii.



Şeful IPJ Timiş, Aurelian Alin Petecel, a anunţat luni că în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

17:05 Director Spital Timiş: Legătura dintre cazuri s-a făcut când soţul femeii decedate a venit la spital



Directorul Spitalului din Timişoara, Mihai Grecu, a declarat, luni, că legătura dintre cazurile de posibilă intoxicaţie s-a făcut abia când soţul femeii decedate a venit la spital şi a anunţat că în bloc au murit copilul lui, soţia şi o altă persoană.



Doctorul Mihai Grecu, directorul Spitalului Judeţean Timişoara, a declarat că în unitatea pe care o conduce sunt internaţi trei adulţi care au legătură cu posibila intoxicaţie din blocul unde trei persoane au murit.



„La momentul acesta sunt internaţi trei adulţi la Spitalul Judeţean din Timişoara. Este vorba de soţul pacientei decedate, încă un pacient care are copilul internat la „Louis Ţurcanu” şi încă un adult. Soţul femeii decedate nu este în stare foarte gravă. În principiu starea lui se poate înrăutăţi, dacă ţinem cont de felul în care a evoluat pacienta. Aşa că, fără îndoială, are motive serioase să rămână internat. Este internat pe secţia de Terapie Intensivă, Compartimentul de Toxicologie. Sunt simptome specifice, simptome digestive, care nu anunţă, însă, nimic foarte grav”, a spus dr. Grecu.



Potrivit acestuia, legătura dintre cazuri s-a făcut abia când soţul femeii decedate a venit la spital, deoarece nu toţi cei care au ajuns cu simptome asemănătoare au aceeaşi adresă în buletin.



„Eu am rugat colegii să ia fişă cu fişă, ultimele trei zile. Cu excepţia persoanei care a decedat nu am avut de la această adresă alte solicitări. E greu să vă spun dacă au mai fost sau nu au mai fost. Personal, în afară de asta, simptomatologia celor doi minori care au decedat a fost diferită. Unul a avut drept cauza a stopului cardio-respirator obstrucţia de cale aeriană, la celălalt că ar fi fost un diabet. Sunt simptome diferite şi acţionează diferit în funcţie vârstă. Aşa că, nu s-a putut face până acum legătura între aceste evenimente. În momentul în care soţul persoanei care a decedat a ajuns la spital şi a afirmat că şi el are simptomatologie şi copilul a decedat şi că în acelaşi imobil a mai existat un deces, în acel moment s-a declanşat toată această activitate”, a mai spus dr. Grecu.



Un copil de 3 ani, un bebeluş de 9 zile şi mama acestuia au murit, după ce în blocul în care locuiau s-a făcut o dezinsecţie. Iniţial, victimele au chemat Ambulanţa, deoarece prezentau tulburări digestive, dar au refuzat să fie duse la spital. Ambulanţa a sesizat apoi autorităţile pentru că a fost chemată de mai multe ori la aceeaşi adresă. Purtătorul de cuvânt al Spitalul de copii „Louis Ţurcanu”, Mihai Gafencu, declara pentru MEDIAFAX că la spital sunt alţi 3 copii cu simptomele unei intoxicaţii.



Subprefectul de Timiş, Daniel Cristian Franţescu, spune că autorităţile nu au deocamdată concluzii referitoare la ceea ce s-a întâmplat în blocul din care 2 copii şi o femeie au murit, dar datele preliminare arată că s-a împrăştiat cu pesticid.

17:00 Dosar penal pentru ucidere din culpă după tragedia de la Timişoara



A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după tragedia care a avut loc la Timişoara, unde o femeie şi doi copii au murit, după ce în bloc s-a făcut deratizare, potrivit şefului IPJ Timiş, Aurelian Alin Petecel.



Şeful IPJ Timiş, Aurelian Alin Petecel, a declarat, luni, că poliţiştii au fost sesizaţi despre decesul celor trei persoane, iar oamenii legii au deschis un dosar penal sub supravegherea procurorilor.



„Inspectoratul de Poliţie a fost sesizat la orele prânzului cu privire la decesul celor trei persoane. S-a constituit echipă complexă de urgenţă la faţa locului. Primele măsuri au fost luate. Sunt măsuri de conservare. Am încercat să identificăm eventuale suspiciuni cu privire la anumite persoane sau societăţi comerciale. S-a stabilit în urma primelor verificări că e o societate comercială care a efectuat activităţi de deratizare. Am mers pe acest fir, am încercat să identificăm de urgenţă dacă au mai fost locaţii în care să s-a efectuat deratizare de către această societate comercială. Facem verificări. Este un dosar penal în acest moment sub supravegherea unui procuror pentru fapta de ucidere din culpă”, a spus Petecel.



Un copil de 3 ani, un bebeluş de 9 zile şi mama acestuia au murit, după ce în blocul în care locuiau s-a făcut o dezinsecţie. Iniţial, victimele au chemat Ambulanţa, deoarece prezentau tulburări digestive, dar au refuzat să fie duse la spital. Ambulanţa a sesizat apoi autorităţile pentru că a fost chemată de mai multe ori la aceeaşi adresă. Purtătorul de cuvânt al Spitalul de copii „Louis Ţurcanu”, Mihai Gafencu, declara pentru MEDIAFAX că la spital sunt alţi 3 copii cu simptomele unei intoxicaţii.

16:00 Subprefect de Timiş: Datele preliminare arată că în blocul afectat s-a împrăştiat pesticid



Subprefectul de Timiş, Daniel Cristian Franţescu, spune că autorităţile nu au deocamdată concluzii referitoare la ceea ce s-a întâmplat în blocul din care 2 copii şi o femeie au murit, dar datele preliminare arată că s-a împrăştiat cu pesticid.



„Nu ştim deocamdată ce s-a întâmplat, încercăm să aflăm cât de repede. Datele preliminare arată că s-a împrăştiat cu pesticid”, a declarat, pentru MEDIAFAX, subprefectul de Timiş, Daniel Cristian Franţescu.



La rândul lor, reprezentanţii DSP Timiş au declarat pentru MEDIAFAX că dezinsecţia a fost făcută la etajul al 4-lea al blocului.



Potrivit acestora, administratorul bocului şi cel al firmei care a făcut dezinsecţia urmează să fie audiaţi.



„Până acum ştim că la etajul 4 s-a făcut o dezinsecţie. Administratorului i s-au cerut contractele, date despre substanţa folosită, etc. 45 de persoane vor dormi la Liceul Silvic, după ce îşi fac analizele”, au spus reprezentanţii DSP Timiş.



Aceştia au prelevat mai multe probe din bloc, primele rezultate urmând să fie date publicităţii în 24 de ore.



Un copil de 3 ani, un bebeluş de 9 zile şi mama acestuia au murit, după ce în blocul în care locuiau s-a făcut o dezinsecţie. Iniţial, victimele au chemat Ambulanţa, deoarece prezentau tulburări digestive, dar au refuzat să fie duse la spital. Ambulanţa a sesizat apoi autorităţile pentru că a fost chemată de mai multe ori la aceeaşi adresă. Purtătorul de cuvânt al Spitalul de copii „Louis Ţurcanu”, Mihai Gafencu, declara pentru MEDIAFAX că la spital sunt alţi 3 copii cu simptomele unei intoxicaţii.



Blocul a fost evacuat în totalitate.

15:32 „S-a întrunit Comitetul. A fost folosită, se pare, o substanţă de deratizare. Au evacuat blocul, aceasta e decizia pe care au luat-o la nivelul Comitetului”, a declarat pentru MEDIAFAX Raed Arafat, şeful DSU şi secretar de stat în MAI.

Potrivit acestuia, toţi locatarii blocului au fost evacuaţi şi vor fi duşi la spital.

„Cei evacuaţi (locatarii, n.r) vor fi duşi pentru investigaţii (la spital, n.r). Nu ştiu câţi au fost duşi deja, iar cei care nu au simptome vor fi cazaţi în altă parte, nu se vor întoarce acasă până nu se rezolvă problema siguranţei lor în blocul respectiv”, a mai spus Raed Arafat.

Ştirea iniţială. Blocul din care doi copii, de 9 zile, respectiv de 3 ani, şi o femeie de 29 de ani au murit, din Timişoara a fost evacuat în totalitate.

Potrivit ISU Timiş, în blocul respectiv, începând de vineri au avut loc trei decese, respectiv doi copii de 9 zile şi 3 ani şi un adult de 29 ani.

„Există suspiciune unei cauze toxice. UPU SMURD a anunţat DSP şi Poliţia. Din partea ISU Timiş s-a deplasat echipajul CBRN pentru cercetare. La ora 14.00 a fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi s-a stabilit evacuarea întregului bloc (parter plus 4 etaje)”, anunţă ISU Timiş.

De asemenea, 14 persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru a li se recolta analize medicale, ca măsură preventivă.

La faţa locului echipajul CBRN din cadrul ISU Timiş face măsurători în toate apartamentele.

„În urma şedinţei Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă s-au dispus următoarele măsuri: evacuarea/relocarea întregului imobil parter plus 4 etaje - 200 de apartamente; evaluarea medicală a tuturor persoanelor din imobil la cele 2 spitale din Timişoara; cazarea persoanelor in spatiile identificate la nivelul municipiului Timişoara; asigurarea apei potabile de către Consiliul Judeţean Timiş; centralizarea datelor referitoare la adresa Miorita 8, Timişoara din partea STS şi UpU pentru a identifica eventuale alte persoane afectate; executarea primei cercetări CBRN cu echipajele ISU Timiş şi ISU Bihor; executarea primei cercetări chimice la alte două locaţii identificate de IPJ Timiş; activarea grupei operative a ISU Timiş şi deplasarea punctului de comanda mobil şi organizarea unei conferinţe de presă la ora 16:00, la locul desfăşurării evenimentului”, arată ISU Timiş.

Purtătorul de cuvânt al Spitalul de copii „Louis Ţurcanu”, Mihai Gafencu, a declarat pentru MEDIAFAX că doi copii aduşi la spital au murit, sâmbătă şi duminică.

„Sigur este vorba despre o intoxicaţie, încercăm şi noi să ne dăm seama de la ce”, a spus Gafencu.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ambulanţei Timiş, Florin Crişan, a declarat că Ambulanţa a fost chemată de mai multe ori la aceeaşi adresă, începând de sâmbătă, la persoane care prezentau semnele unei intoxicaţii. Atunci, persoanele afectate au refuzat să fie duse la spital, iar mai târziu au chemat din nou Ambulanţa pentru că se simţeau rău.

Câte o anchetă a fost declanşată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş şi de DSP.