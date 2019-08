Traian Berbeceanu, fostul şef al BCCO Alba-Iulia a scris, vineri, pe Facebook, faptul că în cartea autobiografică dezvăluie cum s-a ajuns la anchetarea lui şi la „inculparea cu orice preţ”, dar şi cum a fost achitat de acuzaţiile care i s-au adus.

„În carte vă sunt dezvăluite modalităţile perfide şi ilegale prin care reprezentanţi ai unor instituţii judiciare şi-au dat mâna cu lideri ai crimei organizate, sprijiniţi fiind de lucrători ai serviciilor de informaţii, urmărind inculparea mea cu orice preţ pentru fapte imaginare şi înlăturarea mea de la conducerea Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia. Toate aceste acţiuni au fost generate de teama că, împreună cu echipa mea, obţinusem probe care ar fi putut conduce la demararea unor dosare penale pe numele unora dintre ei, la redeschiderea unor cauze în care fuseseră anterior cercetaţi ori la iniţierea unor cercetări disciplinare”, a spus Berbeceanu.

Cartea lui Traian Berbeceanu, „Radiografia unei mârşăvii judiciare” cuprinde, în mare măsură, memoriile poliţistului angajat în lupta împotriva crimei organizate din România. De altfel, fostul ofiţer scrie că: „România nu îşi merită poliţiştii”.

„Soarta m-a împins către structurile de combatere a crimei organizate. Am fost pe rând ofiţer antidrog, şef de serviciu, iar după aceea am condus BCCO Alba Iulia, una dintre cele mai performante structuri ale Poliţiei Române. Chiar dacă am fost poliţist vreme de 25 de ani şi iubesc meseria asta, mi-aş dori ca fiul meu să încerce oricare alt drum. Pentru că, în aceste vremuri, am ajuns să cred că România nu-şi merită poliţiştii! Aşa cum sunt ei!”, scrie Berbeceanu.

În cartea autobiografică, Traian Berbeceanu povesteşte cum a absolvit Universitatea Tehnică din Petroşani, apoi a fost, pentru o scurtă perioadă profesor de fizică la două licee. Şi mama lui Berbeceanu a fost profesor. Ulterior, s-a decis să devină poliţist, ca tata, a început ca locotenent judiciarist al Poliţiei din Deva şi a lucrat la investigarea infracţiunilor comise cu violenţă. Acolo s-a îndrăgostit de fiica şefului din acea perioadă şi s-a căsătorit, povesteşte fostul ofiţer în cartea autobiografică.

Traian Bereceanu a fost şef al BCCO Alba Iulia între 2005 şi 2013, când a trebuit să plece în urma unei anchete a DIICOT.

A stat în arest din 24 octombrie până în 26 noiembrie 2013, fiind acuzat că ar fi sprijinit o grupare suspectată de evaziune fiscală cu produse petroliere, cu un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei.

Berbeceanu a fost achitat în 2016, fiind găsit nevinovat pentru faptele luare de mită, sprijinire grup infracţional organizat, spălare de bani, fals în declaraţii, fals sub semnătură privată, complicitate la delapidare, fapte de care l-au acuzat procurorii DIICOT în 2013.