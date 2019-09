Centrul de Resurse Juridice şi Tonal lansează, marţi, prin intermediul unui comunicat de presă remis MEDIAFAX, un apel urgent la acţiune, ca urmare a unor situaţii deosebit de grave identificate la Centrul pentru de Recuperare pentru Persoane cu Handicap (fosta secţie de dermatologie din curtea Spitalului Municipal) şi la Secţia de psihiatrie I Bărbaţi din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, în judeţul Maramureş, situaţiile observate încălcând drepturile fundamentale ale omului.

Astfel, la CRRPH Sighetu Marmaţiei (centrul din curtea Spitalului Municipal) la orele 13:30, potrivit CRJ:

- opt persoane cu dizabilităţi psihosociale şi intelectuale erau închise în cinci cuşti; cuştile sunt de aproximativ 2,5 m înălţime, cu ramă metalică şi plexiglas transparent;

- trei persoane erau legate cu cămăşi şi fâşii din cârpe;

- canalizarea se deversa în spatele clădirii, pe sol – miros pestilenţial de fecale în curtea în care beneficiarii ar trebui să îşi petreacă timpul;

- nu există personal specializat şi singurii care ar fi putut desfăşura activităţi cu cei 30 de beneficiari ai centrului erau o asistentă medicală şi trei infirmieri;

- singurele informaţii disponibile la faţa locului erau exclusiv de ordin medical; nu au fost prezentate planurile de intervenţie psiho-socială.

Foto: CRJ

La Secţia de Psihiatrie I ”Bărbaţi” Sighetu Marmaţiei:

- condiţii insalubre, aglomerare, lipsă de personal specializat, subfinanţare importantă;

- situaţii cu risc ridicat de vătămare, autovămare şi agresivitate;

- dificultăţi procedurale majore în internarea pacienţilor, în relaţia cu serviciul de ambulanţă;

- terapie exclusiv medicamentoasă (fără programe psihoterapeutice);

- dificultăţi în gestionarea internărilor nevoluntare;

- discriminare pe criterii diagnostice prin aglomerarea secţiilor de psihiatrie de la Sighetu Marmaţiei, cu cea mai grea cazuistică din Maramureş.

"Suntem martorii unei situaţii dramatice, situaţie rămasă încremenită în timp, în trecut, ce încalcă toate tratatele internaţionale de drepturile omului: Convenţia europeană a Drepturilor Omului; Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi; Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina de la Oviedo. Imaginile din instituţiile vizitate sunt o reflexie a priorităţilor şi a valorilor morale ale societăţii noastre", transmite Centrul de Resurse Juridice.



Centrul de Resurse Juridice solicită deplasarea şi intervenţia de urgenţă a ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, a preşedintelui Consiliului de Monitorizare pentru implementarea Convenţiei privind

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Florinel Butnaru, a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii din subordinea Avocatului Poporului, Magda Ştefănescu, a preşedintelui Consiliului Judeţean, Gabriel Valer Zetea, a Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială Maramureş şi a Directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, Alina Coste Mădăraş.

Foto: CRJ

Şeful CJ Maramureş: Sunt funcţionari care trebuie să răspundă

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a cerut un raport din partea DGASPC privind situaţia de la Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmaţiei, după anunţul făcut de CRJ, potrivit căruia pacienţii sunt ţinuţi în cuşti sau legaţi cu cârpe.

„Eu nu am niciun fel de atribuţii executive, dacă s-a solicitat prezenţa mea, voi merge, dar noi, CJ Maramureş, asigurăm doar finanţarea centrului, în baza propunerilor făcute de DGASPC Maramureş, în subordinea căreia se află. Anul trecut şi în acest an am asigurat bugete la maximum din ce ni s-a cerut, salarii, dar şi investiţii. Acolo intervine partea funcţionarilor publici, care sunt specializaţi în acest domeniu, şi care trebuie să răspundă. Am cerut un raport de la DGASPC Maramureş despre situaţia de la Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmaţiei pe care sper să îl primesc miercuri”, a spus Zetea.

Acesta a precizat că aşteaptă explicaţii din partea conducerii DGASPC Maramureş despre situaţia relatată de Centrul pentru Resurse Juridice, deoarece personalul de specialitate nu era prezent în unitatea medicală de la Sighetu Marmaţiei.

„Erau doar nişte asistente. Într-un astfel de centru nu este permis să lipsească oameni, unde erau plecaţi, după ţigări? De ce nu erau la muncă? Nu se pot băga beneficiarii centrului în cuşti, nu sunt specialist, dar din câte ştiu în astfel de cuşti sunt băgaţi oameni doar cu recomandarea medicului psiholog. Este vorba de persoane violente, care au nevoie de o perioadă de calmare. Doar medicul psiholog poate recomanda. Oameni în cuşti şi oameni legaţi cu cârpe de pat, nu se poate aşa ceva. Sunt funcţionari care trebuie să răspundă”, a mai spus preşedintele CJ Maramureş.

Directorul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei, Radu Dunca, susţine că este vorba despre o instituţie, Centrul de Recuperare pentru Persoane cu Handicap, care are în folosinţă o clădire în curtea spitalului pe care îl conduce. „Nu are nic o legătură cu spitalul”, a spus Dunca.