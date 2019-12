Potrivit unui comunicat transmis marţi de DGA – Serviciul Teritorial Teleorman, Curtea de Apel Bucureşti a hotărât condamnarea definitivă a trei agenţi de poliţie rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Teleorman – Poliţia municipiului Roşiorii de Vede – Biroul Rutier acuzaţi de luar de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual.

„Inculpatul Pîstae Mitică Ciprian, agent de poliţie rutieră, (condamnat – n.r.) pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu la pedeapsa de 2 ani şi 7 luni ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere, pe un termen de 4 ani cu obligaţia de a presta şi muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Roşiorii de Vede, pe o perioadă de 100 zile. Inculpatul Sionel Cornel Gabriel, agent de poliţie rutieră, (condamnat – n.r.) pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu, la pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere, pe un termen de 3 ani şi 6 luni cu obligaţia de a presta şi muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Roşiorii de Vede, pe o perioadă de 100 zile. Tumbea Alexandru Ştefan, agent de poliţie rutieră, (condamnat – n.r.) pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual, la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere, pe un termen de 4 ani cu obligaţia de a presta şi muncă neremunerată în folosul comunităţii la Primăria Roşiorii de Vede, pe o perioadă de 100 zile”, se arată în comunicatul DGA.

Totodată, instanţa a dispus ca pedeapsă complementară, interzicerea mai multor drepturi, printre care şi dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

Cei trei au fost trimişi în judecată la data de 23 aprilie 2017. Conform probatoriului administrat, faptele, comise în perioada august - noiembrie 2017, au constat în primirea unor sume de bani cuprinse între 50 şi 200 lei de la şoferi opriţi în trafic şi încălcarea atribuţiilor de serviciu, atunci când constatau abateri la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Foto: caracter ilustrativ