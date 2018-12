Trenul IR 1896 Timişoara Nord - Bucureşti Nord a ajuns în Capitală la ora 18:00, după mai bine de 9 ore de întârziere. Trebuia să sosească la ora 8:25.

”Ruşine! Stăm de atâtea ore în tren, în frig nemâncaţi. Nimic! Ruşine!”, a strigat un bărbat în timp ce părăsea peronul.

Un altul, mai familiarizat cu situaţia CFR, părea mai împăciuitor: „Noi am avut mâncare la noi, am fost pregătiţi. Nicniodată nu am făcut atât de mult. Am zis că e mai bine cu trenul. Asta e, dacă s-o întâmplat, s-o întâmplat. Nu e nimeni de vină”.

”Şi-au cerut scuze”, îl completează un bătrân.

O bătrână este revoltată că nu au primit nici măcar un ceai şi au fost lăsaţi în frig: ”Cinci ore am stat! Eram înnebuniţi de frig. Nu căldură, nu nimic. Un ceai măcar să ne dea. Nici n-au ieşit afară măcar să ne vadă”.

”Am stat 5 ore şi ceva pe loc.(...) Nimic, nimic. (angajaţii CFR nu le-au adus ceai, n.r) Nu (ne-au spus nimic, n.r.), decât că a căzut pe calea ferată, pe locomotivă, un copac, aşa o rămas”, a spus alt bărbat.

Purtătorul de cuvânt ISU Mehedinţi, Ramona Nistor, a precizat că trenul Timişoara Nord – Bucureşti a plecat din Orşova la ora 13.15.

”La ora 13.15, trenul blocat la Orşova a fost repus în trafic. Alte trenuri aşteaptau în gări, deoarece, în judeţul vecin, Caraş-Severin, sunt copaci căzuţi pe linii”, a spus Nistor.

Călătorii şi-au spus nemulţumirile pe Facebook.

”Râsu-plânsu. România 2018 -CFR Călători Timişoara-Bucureşti. Sunt deja 12 ore de când sunt în tren. Din cauza unui copac căzut pe locomotivă, momentan stăm în gară la Orşova. Şansele să plecăm curând sunt minime. Se estimează totuşi că până diseară, o să ajungem la destinaţie. Fără căldură, fără apă, fără mâncare, de-acum înainte, dacă pleacă trenul mai avem încă cel puţin 7 ore. Am nevoie de toate gândurile bune. Ninge ca în poveşti”.

Un bărbat a scris: ”Trenul IRN1696 cu care am plecat din Timişoara aseară la 23:28 în loc de 22:27 stă blocat şi acum în gară la Orşova. Nu ştim când vom ajunge la Bucuresti. Trenul nu are caldură. Ce să mai zic? Am plecat ieri din Olanda, am ajuns în Timişoara în 24 de ore. Am luat trenul spre Bucureşti în ideea ca e cel mai sigur mijloc de transport pe această vreme. Plătim, plătim şi tot plătim... CFR”.

Reacţia ministrului demisionar al Transporturilor

Problema a fost provocată de CFR Infrastructură, care nu tăiat la timp copacii, susţine ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Şova. ”Aşa este, CFR Infrastructură are drujbă, n-are benzină”, a declarat Şova, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

El regretă faptul că oamenii au trebuit să aştepte, dar că s-a intervenit cu peste 150 de muncitori şi cinci drenzine. Ministrul a recunoscut că este grav, dacă oamenii blocaţi în tren nu au fost informaţi despre ce se întâmplă. Ministrul ştia că situaţia a fost rezolvată, iar trenul a fost pus în mişcare de la ora 10:30.

”Din perspectiva vitezei de reacţie, nu pot să zic că a fost nici foarte rapidă, nici foarte lentă. În concordanţă cu condiţiile meteo. S-au făcut eforturi. Resursă umană şi tehnică a fost alocată”, a menţionat Şova, referitor la situaţia cu trenul blocat la Orşova.

De asemenea, ministrul a confirmat că - din cauza condiţiilor dificile - s-a constituit Comandamentul de iarnă în judeţele Caraş-Severin şi Timiş.

Foto: Prelucan Laura/ Facebook