James Hetfield şi colegii săi au donat 750.000 de dolari prin intermediul fundaţiei lor All Within My Hands - care sprijină „educarea forţei de muncă şi lupta împotriva foametei şi alte cauze critice”. Muzicienii şi-au îndemnat fanii să susţină la rândul lor Pompierii din Victoria în eforturile lor eroice de a proteja comunităţile afectate de incendiile de vegetaţie produse în Australia, spune Music News.

Compozitorii hitului „Nothing else Matters” au declarat: „Suntem copleşiţi de ştirile despre focurile sălbatice care traversează milioane de kilometri în Australia. Distrugerile rezultante şi efectele devastatoare asupra tuturor oamenilor, animalelor, mediului şi a solului sunt cu adevărat dezolante. Vă rugăm să vă alăturaţi şi să dăm o mână de ajutor pompierilor şi autorităţilor din Australia."

Pentru a ajuta pompierii să facă faţă operaţiunilor de salvare, trupa Metallica a donat banii către NSW RFS - cea mai mare organizaţie voluntară de susţinere a pompierilor din întreaga lume, care a hotârât să redirecţioneze, în această perioadă, toate fondurile către Australia.

Incendiile au distrus deja 2000 de locuinţe, iar 25 de persoane şi-au pierdut viaţa, în timp ce aproximativ un miliard de animale au fost ucise.



Metallica urmează exemplul unor artişti precum Sir Elton John, Nicole Kidman, Christ Hemsworth şi a altor vedete care s-au angajat să sprijine această cauză şi să lupte împotriva incendiilor din ultimele săptămâni.

Un concert caritabil urmează să aibă loc pe stadionul ANZ din Sydney pe 16 februarie.

Muzica trupei Metallica se aude se găsesc în playlist-ul Smart N'Roll. Ascultă Smart N'Roll aici: https://www.smartradio.ro/radio/nroll/.