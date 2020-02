Artistul a reacţionat criticilor aduse de Andrei Caramitru şi Daniel Funeriu, amintind-şi de un alt moment în care a fost numit comunist în spaţiul public:

„Am de făcut lucruri atât de importante încât nici nu am vrut să vorbim, nici să aducem vorbă în emisiune despre ce s-a întâmplat. Nici nu aş fi venit, dat argumentele tale, trei mi-ai spus la telefon, de ce trebuie să vin să stăm de vorbă, şi mi-au plăcut foarte tare, că publicul, fanii mei au dreptul să ştie poziţia mea, ei chiar iubindu-mă (...) Sunt târşit de asemenea lucruri. Nu uita că am mai fost făcut comunist pentru că nu m-am dus să cânt cu Golaniada în aer liber, în Piaţa Universităţii. Le-am explicat de ce nu cânt în aer liber. Eu nu ştiu să cânt pe stadioane, nu cânt la festivalul berii şi la altele asemenea. Nu! Eu mă duc într-o sală de spectacole îmbrăcat civilzat, de obicei, în smoking, în faţa unui public plătitor, elegant îmbrăcat, care urmăreşte un gest artistic real. O viaţă întreagă nu am coborât ştacheta! Nu am făcut niciun compromis cu viaţa şi arta mea!' adeclarat Tudor Gheorghe la Antena 3.

Artistul a făcut referire la faptul că şi poezia lui Eminescu a fost criticată, nu numai spectacolul său:

„Când apare un lucru frumos, ei trebuie să îl murdărească! Nu vorbesc despre mine, pot să pună toate zoaiele pe mine. Pe Eminescu l-au făcut zob. Au zis să terminăm cu acest monstru, care ne trage în jos evoluţia! Au scris şi despre Mihai Eminescu. Mai ai vreun comentariu? Atât mă rog! Doamne, dă-le minte ca să înţeleagă drumul firesc al vieţii! Să încerce să vadă, să caute latura bună! Mai greşeşte omul, nu zic că sunt perfect! Nimeni nu e perfect! Se poate să mai răbufnim într-o direcţie greşită, dar dacă eşti un om normal, când vezi că a greşit, nu te apuci să îl faci zob! Dimpotrivă!' a declarat Tudor Gheorghe.

Muzicianul a menţionat că este naţionalist şi îşi doreşte ca acest spirit să fie insuflat şi elevilor în şcoli:

„Haideţi, fraţilor, la învăţământ, când ajunge cineva ministru al Educaţiei, să zică aşa: O oră pe săptămână, dans popular! Să se înveţe, în toate şcolile din ţară, din clasa I şi până în clasa a 7-a! Trei dansuri! O horă, o sârbă, o învârtită! Vei avea Moldova, Ţara Românească şi Transilvania! (...) Eu mă uit acum la Hora Unirii. Ai văzut cât de jenant se mişcă când se joacă Hora Uniri la Iaşi?! Toţi! Din acest motiv sunt naţionalist! Eu vreau ca acest popor să fie unit, legat prin limbă, tradiţii, obiceiuri şi jocuri. Acestea ne ţin uniţi!' a spus maestrul Tudor Gheorghe.



Spectacolul difuzat de Televiziunea Română, a atras revolta unor ascultători, după ce Tudor Gheorghe a rostit versuri critice la adresa Unuiunii Europene:

O ţară care plânge, care geme şi aşteaptă un decret de la Bruxelles sau Strasbourg“, „Cui va mai rămâne această ţară?“, „Procurorii sunt nişte veleitari, nişte oameni mici ce nu gândesc“, „Lanţul de minciuni cu care ne-aţi vândut“, dar „vine vremea să daţi seamă pentru câte rele ne-aţi adus“, „Protestăm pentru nimic“ şi „ne-adunăm să ne-alergăm: noi, cu mâna pe pietroi, strigăm «Fără Violenţă!»“

Daniel Funeriu: „Băi nenicule! E tot una să vezi banane doar în filme americane sau să cumperi la orice oră din zi sau noapte la colţ de stradă?”

Fostul ministru al Educaţiei Dnaiel Funeriu l-a criticat dur pe artistul Tudor Gheorghe, spunându-i „Să-ţi fie ruşine, canalie talentată”, pentru spectacolul „Degeaba 30” în care muzicianul face referire la împlinirea celor 30 de ani de la revoluţia din 1989.

„Băi Tudor Gheorghe, ia fii atent aici: cât ai fi fost tu de talentat în muzică şi versuri! Primul meu coleg de bancă, Cristian Herbei, şi alţi 1000 de oameni nu au murit pentru ca tu să-i dai cu zdranga zdranga la mandolină spunând că a fost degeaba! Băi talent: nu ţi-e ruşine la senectute să spui că e tot una să iei, când ai chef, avionul spre Paris, cu statul la coadă patru zile pentru 25 de l de benzină? Băi nenicule! E tot una să vezi banane doar în filme americane sau să cumperi la orice oră din zi sau noapte la colţ de stradă? Johnny Mandolină, e acelaşi lucru să stai iarna la 10°C sau să te lăfăi în Bali? Nu ţi-e ruşine ca de la înălţimea talentului cu care te-a înzestrat Dumnezeu să bagi minciuna că «a fost degeaba» în mintea oamenilor care au făcut, prin sudoarea frunţii lor, ţara asta să stea la masă cu Germania, Franţa şi Spania în loc să facă plecăciuni dictatorilor din Congo şi Coreea de Nord? Mizerabile rapsod: dacă nu era omorât ca un vierme idolul tău, Ceauşescu, eu şi mii de români ca mine, care au luat calea pribegiei de tineri, ar fi murit fără să-şi revadă fraţii şi părinţii, şi tu spui că degeaba au trecut 30 de ani? Cine eşti tu, mă, să-ţi permiţi să dai sentinţe despre ce au realizat, în 30 de ani, românii? Da, pentru tine degeaba! Nu ai înţeles că lumea evoluează şi respiră fericire, nu plenare PCR! N-o mai lungesc că e degeaba cu tine, şi îţi spun atât: să-ţi fie ruşine, canalie talentată! Să-ţi fie ruşine nici măcar pentru că ţi-ai bătut joc de eforturile a 20 de milioane de oameni! Ci pentru că, la bătrâneţe, ţi-ai bătut joc de ce-ai făcut o viaţă întreagă, ţi-ai bătut joc de talentul unic pe care l-ai primit de la natură, ţi-ai bătut joc de o ţară şi oamenii ei, pe care nu cred că ai să-i înţelegi vreodată! Pune-te, mă, în genunchi în faţa copiilor acestei ţări şi cere-le iertare!“, a scris Funeriu pe Facebook.

Andrei Caramitru: „Tudor Gheorghe face propagandă pro-comunism şi Ceauşescu. Mulţi ticăloşi şi ipocriţi în ţara asta”

De asemenea, şi fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, i-a adus critici artistului, acuzându-l de propagandă pro-comunistă:

„Înţeleg că Tudor Gheorghe - un cântăreţ altfel foarte talentat - face propagandă pro-comunism şi Ceauşescu. Cică au trecut 30 de ani degeaba. Stimate domn cu ghitară şi mustaţă, uite cum stă treaba: - e mai bine acum pentru că avem ce mânca - e mai bine acum pentru că nu e frig în case şi e lumină pe străzi noaptea - e mai bine acum pentru că putem vizita şi lucra în alte ţări. Nu mai suntem închişi ermetic aici, ca într-o puşcărie - e mai bine acum pentru că suntem liberi să vorbim şi să votăm. Să protestăm dacă vrem. Să cerem politicienilor să şi facă ceva pentru noi - e mai bine acum pentru ca putem lucra la firme private şi - dacă nu ne convine - putem schimba locul de muncă sau să începem o afacere. Nu suntem obligaţi să lucrăm toată viaţa la uzina IMGB de exemplu sau la CAP-ul sătesc - e mai bine acum pentru că putem asculta orice muzică, vedea orice film, citi orice carte. Nu doar ce ne dă tătuca ca propagandă. E mai bine şi pentru tine domnule cu mustaţă şi ghitară. Că faci bani frumoşi din spectacolele tale, nu? Ai un fel de afacere a ta, care merge foarte bine. Şi înţeleg că îţi place să mergi în vacanţe în străinătate. Mulţi ticăloşi şi ipocriţi în ţara asta....“, a scris Andrei Caramitru.