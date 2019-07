Aplicaţia Discover Dolj, care conţine date despre obiectivele şi traseele turistice, restaurante şi hoteluri, dar şi despre ofertele instituţiilor de cultură, a fost lansată, joi, de Consiliul Judeţean Dolj. La realizarea acesteia au lucrat chiar salariaţii instituţiei. Informaţiile de pe aplicaţie sunt disponibile atât în limba română, cât şi în engleză.

„Ceea ce facem astăzi este sa punem judeţul Dolj pe o linie care să îl facă mai accesibil. Judeţul Dolj şi Craiova s-au dezvoltat foarte mult şi sunt locuri care merită să fie văzute. S-au investit foarte mulţi bani din bugetul naţional şi din fonduri europene. Avem centrul vechi al Craiovei, poate cel mai frumos centru vechi din România, avem două muzee reabilitate pe fonduri europene şi alte muzee care se vor construi şi un aeroport, care este poate cea mai frumoasă investiţie. Platforma se numeşte Discover Dolj şi este atât în limba română, cât şi în limba engleză. Acestă aplicaţie are aproximativ 650 de pagini şi cuprinde toate domeniile de activitate specifice judeţului Dolj: cultură, cazări, alimentaţie publică, cursul Dunării şi zone cu specific. Cei care au restaurante pot să treacă meniurile, preţurile. Există legătură şi cu instituţiile publice. Instituţiile de cultură pot trece programul şi activităţile", a precizat Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Aplicaţia Discover Dolj a fost creată pentru a facilita informarea turiştilor, dar şi a locuitorilor judeţului.

„Sunt investitori, turişti, dar şi reprezentanţi de la Bruxelles care atunci când ajungeau în judeţul nostru ne întrebau ce pot să vadă. Iniţial pentru turişti am creat un infochioşc la aeroport, dar am tot interacţionat cu diverse persoane care cereau informaţii despre cum să îşi petreacă timpul liber şi atunci am considerat că trebuie să trecem la nivelul următor şi să creăm această aplicaţie care să faciliteze informarea despre judeţul nostru. O astfel de aplicaţie mai este în două-trei judeţe din ţară", a spus preşedintele CJ Dolj.

Informaţiile cuprinse în aplicaţie pot fi actualizate în timp real.

„Discover Dolj App este un ghid turistic digital care îşi doreşte în mod simplu şi prietenos să ofere sugestii de timp liber, restaurante, baruri şi activităţile culturale. Reprezentanţii restaurantelor sau cei ai instituţiilor publice pot încărca şi actualiza singuri informaţiile în timp real", a precizat Larisa Răducanu, director de imagine în cadrul Consiliului Judeţean Dolj.