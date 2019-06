„Multe mulţumiri lui Klaus Iohannis şi echipei sale pentru o preşedinţie la Consiliul UE energică şi de succes. Aţi reuşit să finalizaţi 90 de dosare în mai puţin de 100 de zile, ceea ce este impresionant. Ne vom aminti mereu de Summitul de la Sibiu găzduit de Ziua Europei Mulţumesc România!”, a scris Donald Tusk, sâmbătă, într-un mesaj pe Twitter.

Donald Tusk şi-a încheiat mesajul în limba română, precizând „Mulţumesc, România!”.

În mandatul la Preşedinţia Consiliul UE, România a închis 90 de dosare legislative, arată datele preliminare. Printre dosarele încheiate se află setul de măsuri în vederea combaterii discriminării, finalizarea discuţiilor pe Directiva Gaze Naturale şi actualizarea legislaţiei copyright.

Pe 21 iunie, Klaus Iohannis a afirmat, înaintea participării la Summit-ul liderilor europeni de la Bruxelles, că mulţi se aşteptau ca România să fie mediocră, la începutul Preşedinţiei la Consiliul UE, însă în această perioadă au fost încheiate 90 de dosare, ceea ce arată „nu numai intensitatea şi cantitatea muncii noastre, ci şi calitatea”.

România a deţinut Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene de la începutul acestui an, pe o perioadă de şase luni. Mandatul va fi preluat de Finlanda.

Many thanks to @KlausIohannis and his team for an energetic and successful @ro2019eu presidency.

You managed to have 90 pieces of legislation agreed in less than 100 days, that is impressive.

We will always remember the #SibiuSummit you hosted on #EuropeDay.

Mulţumesc România! pic.twitter.com/py8XGlLt6E