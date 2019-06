Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că a cerut Guvernului în luna aprilie să intervină pentru rezolvarea situaţiei de la Cimitirul din Valea Uzului, unde s-au executat lucrări ilegale, fără avize şi cu încălcarea unor acorduri internaţionale.

„În momentul în care noi am sesizat Guvernul, în luna aprilie, pentru că atunci am aflat că se lucrează la Cimitirul din Valea Uzului, iar Guvernul ar fi intervenit, nu am fi ajuns aici. Acolo erau lucrări ilegale, fără niciun aviz, erau încălcate acorduri internaţionale, iar Guvernul trebuie să intervină în astfel de situaţii şi să restabilească ordinea legală. Dacă ar fi făcut acest lucru, nu s-ar fi ajuns aici. Dar nu au făcut nimic, ori pentru că nu au putut, ori pentru că nu au vrut, ambele variante fiind extrem de triste şi revoltătoare. Concluzia este că nu se poate merge aşa mai departe. Primarul din Dărmăneşti nu a fost tras la răspundere. Este o problemă uriaşă şi de aceea noi vom sesiza toate ambasadele UE, dar şi ambasada SUA, Parlamentul European şi vom cere audieri în Comisia LIBE, după instalarea noului PE, apoi vom sesiza CE şi Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, pentru că trebuie o dezbatere despre situaţia din România. Vom sesiza şi alte organisme internaţionale, care se ocupă cu apărarea drepturilor omului şi cu apărarea drepturilor minorităţilor etnice, vom cere Guvernului să tragă la răspundere pe cei responsabili, începând cu primarul din Dărmăneşti şi cu cei care au vandalizat cimitirul şi au agresat fizic oamenii paşnici şi vom cere revenirea la starea iniţială, înainte de construcţie”, a spus Kelemen.

Potrivit acestuia, ce s-a întâmplat joi la Cimitirul din Valea Uzului a fost „barbarism şi vandalism”, iar România şi-a arătat „adevărata sa faţă privind minorităţile, fără machiaj”.

„Dacă acesta este modelul românesc, atunci înseamnă că suntem departe de Europa şi de lumea civilizată. Cei care spun că există un model românesc mint şi cei care spun că a fost rezolvată relaţia majoritate-minorităţi, nu spun adevărul. Ceea ce am văzut la Valea Uzului seamănă cu anii `30, a secolului trecut, în ceea ce priveşte retorica, gesturile, modul cum au strigat pe nume pe soldaţii români iar cei care erau acolo au răspuns <<prezent>> arată ce făceau legionarii în acea perioadă. Din acest punct de vedere cei care s-au comportat în acest fel au încălcat legile şi se încadrează în legislaţia penală. Cum să distrugi un cimitir, cum să ataci oameni paşnici, cum să scoţi crucile din pământ, asta e profanare de morminte şi de aceea cred că autorităţile ar fi trebuit să intervină. Pe 10 august anul trecut au avut forţa să intervină când nu trebuia, acelaşi comandant era acum şi la Valea Uzului, dar nu au putut să intervină. Ori nu au vrut, ori nu au putut”, a subliniat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că eroii căzuţi în diferite războaie au loc unii lângă alţii, dar nu unii peste alţii şi că dacă s-ar fi vrut, s-ar fi făcut o extindere a cimitirului din Valea Uzului pe o nouă parcelă unde nu sunt înmormântaţi alţi soldaţi.

„Nici pentru amintirea soldaţilor români nu face bine să se ştie că sub acele cruci sunt alţi soldaţi înmormântaţi”, a explicat acesta.

Preşedintele UDMR a afirmat că a vorbit, joi, personal cu ministrul de Interne şi a cerut o intervenţie şi un comportament mai ferm din partea jandarmilor, menţionând că liderii Uniunii au făcut tot ce se putea face din punct de vedere politic.

„Am folosit toate mijloacele şi căile politice şi le vom folosi şi în continuare, dar în acest moment tot ce s-a construit foarte greu în ultimii 25 de ani s-a distrus în câteva ore de către unii oameni iresponsabili şi nu va fi uşor să mergem mai departe, să restabilim aceste punţi. Până nu se va reveni la starea iniţială, nu există altă posibilitate decât de a cere, a solicita, a căuta parteneri pentru a ajunge acolo, pentru că nu este bine pentru nimeni să rămână această situaţie”, a conchis Kelemen Hunor.

Peste 1000 de maghiari formaseră un lanţ uman în faţa Cimitirului Eroilor din Valea Uzului, Korodi Attila declarând, corespondentului MEDIAFAX, că oamenii stăteau unii lângă alţii, iar pentru că erau foarte mulţi, nu a trebuit să se ţină de mână pentru a bloca accesul.

Ulterior, mai mulţi cetăţeni români aflaţi în preajma Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a sărbători Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi şi au pătruns în cimitir, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, Alexandra Dănculea.

„La Valea Uzului a fost ceva de nedescris în cuvinte, au venit sute de români, foarte mulţi ultraşi de la galerii de fotbal la înaintare, jandarmii le-au ţinut piept cât au putut. Au intrat pe lateral în cimitir, au rupt poarta de lemn de la intrare cu pumnii şi picioarele, au aruncat cu pietre şi noroi spre maghiarii care stăteam în lanţul uman, au sărit pe cruci. Din fericire nu au fost persoane rănite, pentru că în momentul în care conflictul s-a radicalizat, am decis să ne retragem pentru ca nimeni să nu păţească nimic. Românii au ocupat cimitirul”, declara Korodi Attila.

Jandarmeria Română preciza, în legătură cu evenimentele din Valea Uzului, că recomandă tuturor participanţilor să aibă un comportament civilizat, calm şi adecvat momentului.

„Toate persoanele care au săvârşit fapte contrare legii vor fi identificate şi, pe baza imaginilor, vor fi dispuse măsuri legale. Jandarmeria Română va menţine în zonă un dispozitiv de ordine publică pentru a preveni producerea unor incidente sau escaladarea unor conflicte”, arătau jandarmii.