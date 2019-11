Antal Arpad a declarat că Laszlo Tokes a avut un rol esenţial în revoluţia din 1989 şi a adus aminte că va participa la manifestările dedicate evenimentului istoric, care vor avea loc luna viitoare în Timişoara, considerat oraşul de unde a izbucnit „făclia libertăţii”.



„În ultimii 30 de ani, Tokes Lazlo a fost victima distrugerii imaginii unui om, aşa cum poate fi predat la universitate. Deci, el în 30 de ani a fost stigmatizat, imaginea lui a fost distrusă foarte conştient de anumite forţe, să fim foarte realişti. (...) Dar, într-o ţară normală, Poşta Română ar trebui să scoată în decembrie 2019 timbre cu Laszlo Tokes, pentru că fără Laszlo Tokes nu am fi aici unde suntem acum. Că e bine, că e rău, eu zic că e bine că s-a schimbat regimul, dar nu poţi să negi istoria întotdeauna. Asta e tragedia acestei ţări, a acestui popor, că tot timpul rescriem istoria, o rescriem aşa cum ne place. Nu se poate, pe teren lung nu funcţionează. E ca un balon pe care îl tot umfli şi la un moment dat...”, a declarat Antal Arpad, pentru Agerpres.



„Eu cred că cei care spun că a fost mai bine înainte de '89 sunt cei care spun aceste lucruri din perspectiva faptului că le pare rău după tinereţea lor, pentru că evident că în urmă cu 30 de ani erau cu 30 de ani mai tineri. Eu cred că ţara s-a schimbat mult şi s-a schimbat în bine şi nu este un lucru ok să vorbim întotdeauna doar despre lucruri negative. (...) Chiar dacă sunt 1.000 de lucruri negative care se pot spune despre această ţară şi despre toate sistemele care au funcţionat în ultimii 30 de ani, eu cred că nu se poate compara ce trăim astăzi cu ce trăiam înainte de '89. Deci, eu ştiu că mi-am petrecut copilăria stând la coadă. Copilăria mea a fost să stau la coadă pentru pâine, pentru lapte, pentru hârtie igienică şi aşa mai departe. Aşa mi-am petrecut copilăria. (...) Faţă de ce primesc copiii noştri astăzi nu cred că se poate compara şi nu cred că putem să vorbim că suntem pe aceeaşi lume dacă facem comparaţie între regimul ceauşist din anii '80 cu ce avem astăzi, acum. (...) Şi atunci au fost unii care au avut de câştigat din regim şi astăzi sunt unii care câştigă din acest regim, între ghilimele, dar, per total, eu cred că nu putem compara azi cu ce a fost înainte de '89. (...) Să comparăm '89 cu 2019 mi se pare foarte exagerat”, a mai comentat Antal Arpad.



Arpad a mai spus că Tokes nu are certificat de revoluţionar, aşa cum şi-au scos alţii după Revoluţie, deşi nu au participat activ la evenimente.