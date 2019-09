Udrea, la ieşirea de la CAB: Cred că lucrurile sunt în schimbare spre bine în România



Elena Udrea a declarat, joi, la ieşirea din Curtea de Apel Bucureşti, unde fostul ministru s-a prezentat la procesul privind finanţarea campaniei electorale din 2009, că lucrurile sunt „în schimbare spre bine” în România. Întrebată dacă Traian Băsescu nu va fi naşul fetiţei sale, Udrea a negat.



Elena Udrea a declarat, la ieşirea de la Curtea de Apel Bucureşti, că se bucură foarte mult pentru că s-a putut întoarce în ţară şi se va prezenta la toate termenele din proces.



„Mă voi prezenta la toate termenele, mă bucur mult că sunt acasă, mi-am dorit să fiu acasă şi sunt fericită că am putut să vin. Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre bine în România(...) Am alte lucruri de făcut, îmi este bine aşa. Nu îmi este teamă, dovadă că sunt aici. Ştie toată lumea de ce am plecat din Costa Rica. (...) Responsabilităţile pe care le am acum sunt mai mari decât cele doar pentru mine. Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre normalitate în ţara aceasta, inclusiv în justiţie. Pot să spun că lucrurile uşor-uşor vor intra în logica lor de normalitate”, a declarat Elena Udrea.

Întrebată ce face fetiţa, Eva Maria, Elena Udrea a spus că se pregăteşte pentru botez.



De asemenea, întrebată dacă fostul preşedinte Traian Băsescu va fi naşul copilei, fostul ministru al Turismului a răspuns: „Nu este naş (Băsescu – n.r.)”.



Elena Udrea s-a prezentat joi la Curtea de Apel Bucureşti, fost ministru al Turismului având înfăţişare în procesul privind finanţarea campaniei electorale din 2009, în care este acuzată de luare de mită şi spălare de bani.



La termenul din 13 iunie, în dosarul finanţării campaniei electorale din 2009, în care sunt acuzaţi Elena Udrea, Ioana Băsescu şi Dan Andronic, completul de judecată a anunţat amânarea procesului din motive obiective.



Astfel, judecătorul s-a pensionat şi cauza va fi judecată de un alt complet joi, 12 septembrie.

Ştirea iniţială. La Curtea de Apel Bucureşti, au fost prezenţi atât fostul ministru al Turismului Elena Udrea, cât şi Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, jurnalistul Dan Andronic şi Gheorghe Nastasia, fost secretar de stat în ministerul Turismului.



Claudia Jderu, noul judecător din dosarul finanţării campaniei electorale din 2009, în care sunt acuzaţi Elena Udrea, Ioana Băsescu şi Dan Andronic, a hotărât, la termenul de joi, amânarea cauzei pentru data de 15 octombrie, ora 9.00, pentru că unii dintre inculpaţi au anunţat că nu au avocaţi pentru apărare.



La următorul termen din proces, va fi analizat şi înscrisul secret de serviciu transmis de Serviciul Român de Informaţii în dosar.



„Ne aşteptăm să nu întâmpinăm astfel de incidente cu frecvenţa pe care am întâmpinat-o. Au fost depăşite termenele de recomandare. Ne aşteptăm ca acum să fim în măsura să discutăm cereri de probatorii şi lămurirea documentului secret de serviciu aflat la instanţă. Acest termen a fost acordat, deşi şedinţa completului era marţea viitoare. Punem în vedere inculpatului să facă dovada imposibilităţii de prezentare. Dacă se va repeta, procedam noi la a asigura şi vom desemna apărător din oficiu dacă cel ales nu o poate face. Încuviinţăm cererea de amânare a lui Ioan Silviu Wagner. Marţi dăm citire actului de sesizare, discutăm înscrisul secret de servciu al SRI, audiem inculpaţii şi cererile de probatorii”, a spus judecătorul.



Unul dintre avocat a anunţat că nu se va putea prezenta marţi, prin urmare termenul a fost amânat pentru data de 15 octombrie.



La termenul din iunie, erau aşteptate răspunsurile DNA şi SRI, în ceea ce priveşte colaborarea celor două structuri în instrumentarea cauzei. Avocatul lui Nastasia spunea atunci că răspunsurile DNA şi SRI sunt în aşteptare. Totodată, acesta a mai spus că în încheierea de la termenul trecut, prin adresa ce i-a fost înaintată, SRI trebuie să dea un răspuns, tocmai pentru răspunsurile date de către SRI şi DNA până în prezent sunt contradictorii. Potrivit acestuia, DNA recunoştea efectuarea unor acte de urmărire penală şi colaborarea cu SRI, iar SRI, spre deosebire de alte dosare, nu oferă nicio informaţie.



Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) i-au trimis în judecată în 2017, pe Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru instigare la luare de mită, spălare a banilor, pe Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru luare de mită, pe Victor Tarhon, la data faptei preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, tot pentru luare de mită, pe Ioana Băsescu, notar public, fiica preşedintelui României în funcţie la acel moment, pentru instigare la delapidare, instigare la spălarea banilor, pe Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare şi pe Dan Andronic, pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.



„În cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracţiuni de corupţie, delapidare şi evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. Legătura dintre persoanele care obţineau banii pe cale nelegală şi prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidaţi şi, din această poziţie, coordona atât achiziţiile de servicii de campanie, cât şi persoanele care au acţionat ca intermediari pentru plăţile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societăţile prestatoare”, arăta DNA într-un comunicat de presă.



Procurorii spun că remiterea foloaselor infracţionale a fost ascunsă prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afişe, reclame publicate în mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole şi prestarea de servicii de consultanţă. Elena Udrea, pe atunci ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, este acuzată că, în perioada octombrie – noiembrie 2009, l-a determinat pe Gheoghe Nastasia, la acea vreme secretarul general al ministerului, să ceară şi să primească suma de aproape un milion de lei de la un om de afaceri, în schimbul asigurării plăţii unor contracte pe care societatea respectivă le avea în derulare. Contractele, în valoare de aproape 50 de milioane de euro, fuseseră încheiate cu autorităţi locale finanţate de Ministerul Turismului privind construirea de domenii schiabile şi telegondole, în cadrul programului „Schi in România”.



„Udrea Elena Gabriela i-a indicat inculpatului Nastasia Gheorghe atât suma pe care urma să o solicite de la reprezentantul societăţii comerciale în schimbul asigurării finanţării ce urma să fie aprobată de către minister în contul unor lucrări deja executate de societate, cât şi denumirea firmei către care urma să se realizeze plata foloaselor pretinse (a mitei). În perioada 27 noiembrie – 21 decembrie 2009, omul de afaceri a virat în contul firmei indicate, în două tranşe, suma de 918.864 lei, în baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, deşi societăţile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie naţională de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale”, arată DNA.



În realitate însă, banii ar fi fost folosiţi pentru plata unor servicii de publicitate stradală pentru campania electorală a unuia dintre candidaţi.