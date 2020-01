Potrivit primelor informaţii, Cristina Ţopescu a fost găsită moartă în casa din Pipera şi pare a fi fost o moarte naturală iar trupul jurnalistei nu prezintă urme de violenţă.

Alături de trupul neînsufleţit al jurnalistei au fost găsiţi decedaţi şi trei câini, iar alţi cinci au fost găsiţi în viaţă. Cristina Ţopescu locuia singură.

„În cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, poliţiştii oraşului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violenţa. Urmează Să se efectueze în cauză expertiza medico legală”, potrivit autorităţilor.

Cea mai recentă fotografie pe care jurnalista a postat-o pe reţelele de socializare înainte de a muri a fost pe 18 decembrie 2019, la ora 01.46 a.m. - „Cu doi oameni dragi mie şi vouă, prietenilor mei, ştiu eu asta! Ştiţi cine sunt, nu? Am făcut poza asta după emisiunea de aseară, o postez azi, mai pe seară, s-o vedeţi”, a scris Cristina Ţopescu alături de poza în care apare alături de Vlad Voiculescu şi Mihaela Miroiu.