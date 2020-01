Cristina Ţopescu a fost la rândul ei victima regimului comunist după ce tatăl ei a intrat în dizgraţia sistemului. Jurnalista a şi fost incarcerată în 1989 şi a fost eliberată cu două zile înainte de începerea Revoluţiei.

„Pe 22 Decembrie am fotografiat-o la marşul în memoria eroilor revoluţiei, în momentul când Camelia o intervieva - cred că sunt ultimele fotografii publice cu ea în viaţă. Am prins o frântură din discuţie, era emoţionată că va citi o parte din lista eroilor morţi. Era frumoasă şi vie, am remarcat-o imediat în mulţime. Monarhistă veritabilă, din familie şi din convingere, realizatoarea unui emoţionant interviu cu Majestăţile Sale Regele Mihai I şi Regina Ana (documentarul «Regele Mihai, Nimic fără Dumnezeu» pe care l-am postat mai jos) , Cristina Ţopescu a fost răsplătită şi decorată cu Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate pe data de 25 Iunie 2012.

Anul acesta ar fi împlinit 60 de ani. Cred că sufletul ei marcat de neputinţa de a face mai mult pentru oameni şi pentru animăluţele fără adăpost pe care le iubea enorm, va fi iertat... 😞, a scris pe Facebook Mihaela Chiripuci, cea care a şi postat ultimele fotografii cu Cristina Ţopescu în viaţă, făcute pe 22 decembrie.

Jurnalista Cristina Ţopescu a murit, ea fiind găsită duminică seară de poliţişti în casa sa din oraşul Otopeni.

Cristina Ţopescu s-a născut la Oradea, în 1960 (avea 59 de ani). A fost fiica lui Cristian Ţopescu, celebru comentator sportiv. A intrat în lumea televiziunii în perioada 1870-1979, când a apărut în emisiuni pentru copii. A absolvit facultatea de Limbi Străine din Bucureşti.

Cunoscută ca prezentatoare de televiziune, în 2013 a devenit membră a PSD, în acel moment a încetat colaborarea cu televiziunea Prima Tv pentru care prezenta ”Focus”, principala emisiune de ştiri a televiziunii.

Din 2013 a fost la Antena 3, însă a anunţat că se retrage de la postul de televiziune în 2017, invocând motive personale.

Sursă FOTO: Mihaela Chiripuci / Facebook