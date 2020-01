”Înca un motiv sa-l iubesc pe omul ăsta simplu, firesc, calin, vesel, minunat”, este ultimul mesaj postat de Cristina Ţopescu pe Facebook, Ultimul mesaj al Cristinei Ţopescu pe Facebook este un comentariu la o ştire despre Papa Francisc, în care acesta transmite un îndemn către umanitate: Fiţi blânzi cu animalele. ”Inca un motiv sa-l iubesc pe omul ăsta simplu, firesc, calin, vesel, minunat”.

Prietena sa apropiată, Monica Pop, spune că a sunat-o pe 27 decembrie să o invite la un concert, însă jurnalista nu a răspuns. Toate mesajele din ultimele zile ale Cristinei sunt impregnate de un intens conţinut emoţional. Jurnalista mărturiseşte cât este de emoţionată de titlul pe care l-au pus colegii săi de la Ziaristii.com articolului despre mărturia sa din perioada Revoluţiei. Titlul - ”Revoluţia duioasă, tristă şi naivă a Cristinei Ţopescu” - pare să surprindă starea de spirit a jurnalistei, care se arat impresionată: ”Ce titlu frumos au dat colegii mei de la Ziaristii.com marturisirii mele despre cum am trait Revoluţia cu tot cu lunile de inchisoare din care am iesit fix cu 2 zile inainte de 21 decembrie 1989...Va multumesc, dragii mei colegi !❤

Am citit azi, la comemorarea din Pţa Revolutiei, 80 de nume ale eroilor nostri, am fost onorata, alaturi de multi oameni minunati care au fost acolo.

Toţi cei 1142 de martiri sunt ingerii nostri si vor fi ingerii acestui popor pentru totdeauna, ei ne-au redat LIBERTATEA!”

Mii de oameni au comenat pe pagina de Facebook a Cristinei Ţopescu şi s-au arătaţi şocaţi de ştirea morţii sale.