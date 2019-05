Cei trei luptători legitimaţi la Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Jiu au fost medaliaţi cu aur, argint şi bronz, în aprilie, la finala Campionatului Naţional Şcolar de lupte libere, desfăşurată la Sfântu Gheorghe.

Premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite, în anul şcolar 2018-2019, la olimpiadele şi concursurile naţionale, a avut loc la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu, fondurile fiind alocate din bugetul local al municipiului.

La evenimentul organizat în săptămâna în care se desfăşoară Zilele Oraşului la Târgu-Jiu au fost invitaţi peste 60 de tineri.

Cei trei luptători legitimaţi la Clubul Sportiv Şcolar Târgu-Jiu s-au învoit de la ore, după ce au fost anunţaţi de profesori că au fost invitaţi de un inspector din cadrul ISJ Gorj la festivitatea de premiere şi s-au aflat câteva minute printre ceilalţi olimpici, însă în scurt timp au fost rugaţi să plece pentru că nu sunt pe liste.

Primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că a fost vorba despre o eroare de comunicare, deoarece nu există cadru legal ca Palatul Copiilor şi Clubul Şcolar Sportiv să fie premiaţi de Primărie.

„Liceele şi colegiile din Târgu-Jiu funcţionează pe o anumită lege, iar cluburile sportive şi palatele copiilor funcţionează după o altă lege, ele sunt în momentul de faţă în directa coordonare a ministerului de resort, a Ministerului Educaţiei. (...) Dar ca să nu dezavantajăm pe nimeni, pentru clarificarea juridică a acestei probleme, vom înainta o documentaţie către Ministerul Finanţelor şi către Ministerul Învăţământului şi, în condiţiile în care vom primi un răspuns favorabil, adică răspunsul să confirme faptul că putem premia şi de la CSS sau de la Palatul Copiilor, din acel moment vom face premierea şi pentru aceşti copii minunaţi. Nu i-am exceptat pentru că nu au rezultate deosebite sportive, sunt rezultate excepţionale pe care le obţin aceşti copii, însă trebuie să primim o clarificare, să ne spună dacă pe legea pe care funcţionează ei putem să facem aceste premieri. Inspectoratul şcolar, prin inspectorul de specialitate, am înţeles, i-a invitat. Noi am făcut invitaţiile prin Primărie (...) dar nu este nimic pierdut, pentru că noi premieri vom face pe toată perioada anului 2019, pentru toate olimpiadele, pentru că mai sunt olimpiade naţionale în desfăşurare. Noi am păstrat suma necesară pentru a putea premia toţi copiii şi ne-am bucura să premiem şi copiii de la CSS sau de la Palatul Copiilor", a spus Romanescu.

Tatăl unuia dintre cei trei copii a răbufnit, în momentul în care şi-a văzut băiatul cu ochii în lacrimi. Tatăl olimpicului Radu Istratie, medaliat cu bronz, cere explicaţii pentru situaţia creată.

„Este o bătaie de joc. Confuzie este când anunţi astăzi şi te duci în zece minute, într-o oră sau în trei. Înainte cu o zi feliciţi directorii şcolilor copiilor, <felicitări pentru copiii pe care îi aveţi, pentru elevi>, inclusiv pe directorul de la Ţicleni, care este directorul copilului meu la şcoală, l-a felicitat. Ne-am dus la Târgu-Jiu, au băgat copiii în spate, deci după ce am dat mâna cu domnul Romanescu, am dat toţi mâna, copiii în spate, la premiere. După o jumătate de oră i-au scos afară ca pe nişte gunoaie. Cum vor ei să ajungem la performanţă? Aşa se poate face o performanţă sau bătaie de joc? Copilul acela l-ai terminat. Şi nu e prima dată. Copilul meu este vicecampion naţional al României la cadeţi. Atunci când trebuia să-i premieze a spus că nu-i premiază, că trebuie să-i premieze federaţia, că ei premiază copiii care ţin de Ministerul Educaţiei, acum a dat vina că nu, păi cum? Copilul meu a luat bronzul la naţionalele şcolare, la Sfântu Gheorghe. Eu pe diplomă nu văd că scrie Ministerul Sportului, ca să mai aibă motive de minciuni domnul inspector care, după această situaţie, începuse să-l ameninţe pe antrenorul copiilor că-l dă afară. Îşi bat joc. Pe diplomă scrie Ministerul Educaţiei Naţionale, Campionatul Naţional Şcolar, faza finală. Eu sunt sportiv, pe mine nu mă pot minţi. Fiul meu este elev la Liceul Tehnologic Ţicleni. Au plecat plângând toţi. Nici nu s-au dus la antrenamente în ziua aceea. (...) Nu e vorba de bani. Mai sunt şi luaţi la mişto. Şi-au dat seama că au greşit şi i-au chemat înapoi, după ce i-au dat afară, să le dea o gentuţă. Copilul meu face naveta, se duce la antrenamente", a declarat, pentru MEDIAFAX, Florentin Istratie, tatăl elevului care a obţinut medalia de bronz.

Iniţial, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj au spus că regretă situaţia creată şi vor face verificări în acest caz.

„Vom analiza cu atenţie situaţia, lista oficială ştampilată şi semnată pe care am înaintat-o Primăriei Târgu-Jiu. Vom analiza şi informaţia conform căreia elevii au fost invitaţi acolo de către domnul inspector şcolar. Este regretabil şi ne pare rău, regretăm că au fost invitaţi acolo şi nu s-au regăsit printre cei care au urcat pe scenă, dar suntem convinşi că putem remedia aceste lucruri. În ceea ce priveşte premierea de la primărie, o bună parte dintre elevii premiaţi şi la alte competiţii vor fi premiaţi şi înainte de Crăciun, într-o altă festivitate. Va urma o nouă premiere şi sigur putem remedia situaţia. Este regretabil şi ne cerem scuze pentru incidentul creat", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al ISJ Gorj.

Ulterior, aceasta a revenit asupra declaraţiei: „Am vorbit cu domnul inspector general adjunct. Unităţile conexe, Palatul Copiilor şi Clubul Şcolar Sportiv, care se află în subordinea Consiliului Judeţean, nu pot fi premiate, nu există cadru legal să fie premiaţi de Primăria Târgu-Jiu. Prin urmare, ei nu se află pe aceste liste ale premianţilor. Pe de altă parte, elevii respectivi nu au fost informaţi, invitaţi să fie acolo, de către inspectorul şcolar sau de către conducerea instituţiei sau de către primărie. Se pare că au venit acolo la sugestia unui cadru didactic din Clubul Şcolar Sportiv. Acestea sunt informaţiile pe care le avem noi", a mai declarat Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al ISJ Gorj.