Într-o lume în care foarte mulţi preoţi merg la biserică în maşini scumpe, parohul din satul Mihuleni, Ion Graur, a anulat toate taxele bisericeşti şi îi îndeamnă şi pe ceilalţi colegi de breaslă să îi urmeze gestul.

„Acolo unde este taxă, nu mai este har”, a declarat preotul care a preluat parohia din Mihuleni în luna februarie a acestui an.

Preotul a menţionat că are din ce să îşi câştige existenţa, pentru că deţine o mică afacere, iar pentru preoţie nu are pretenţia de bani.

„Pentru mine, să săvârşesc slujbe este o datorie în faţa Domnului, fără să fie vorba de bani sau de altceva. Eu sunt obligat, pentru că, mai apoi, voi răspunde pentru faptele mele. Fiecare om are nevoile sale: care are copii de întreţinut, care bătrâni, bolnavi, care nu are loc de muncă sau alte griji, eu nu pot să-mi permit să le spun plătiţi-mi pentru asta sau asta. Eu încerc cu puterile mele să fac totul. Cine vine pentru un eveniment mai special şi vrea să lase o taxă anumită, o folosim pentru întreţinerea bisericii. În biserică la noi nu se făcuse reparaţie de 20 de ani, iar de când am venit la parohie, cu ajutorul prietenilor mei de peste hotare, cu forţele proprii şi cu ajutorul enoriaşilor, am reuşit să reparăm şi să aducem biserica într-o stare mai bună”, a povestit părintele Ioan pentru extranews.ro