Procesul de „înregistrare” a gândurilor şi mesajelor a fost mediat de artistul francez în urmă cu o lună, iar Yann Toma le-a transpus în cod Morse şi le proiectează, cu ajutorul unor module, în acest weekend, în Piaţa Unirii din Cluj, în cadrul evenimentelor din seria Cluj Never Sleeps.

Artistul, observator ONU, spune că proiectul intitulat „Transmission” este conceput să transmită o energie artistică, având ca scop conştientizarea legăturii dintre oameni şi natură.

„Ideea este că publicul este implicat într-un soi de proces de cunoaştere şi, cu ajutorul luminilor, care reprezintă simţurile, ei sunt conectaţi, printr-o prelungire a minţii. În acest moment este un mesaj din partea naturii, mesajul fiind că trebuie să fim mai apropiaţi şi natura mai bine înţeleasă de oameni. Mesajul este o recunoaştere a inteligenţei plantelor şi a căii pe care ele o indică oamenilor. În urmă cu o lună am umblat pe străzile Clujului cu o haină făcută din frunzele unor plante din Grădina Botanică din oraş. Cu toate aceste elemente am mers prin tot oraşul şi am întâlnit o mulţime de oameni, care au dorit mai multe informaţii despre ce făceam şi chei de a înţelege. Le-am cerut să-mi ofere câteva cuvinte despre care ei au considerat că ar trebui transmise, despre ce ar putea să spună plantele locuitorilor oraşului", a declarat Yann Toma, pentru MEDIAFAX.

Gândurile oamenilor sunt acum transmise în cod Morse - varianta maritimă, cu lumini - de la geamurile a patru clădiri-simbol din centrul Clujului: Primăria veche, Universitatea de Artă şi Design, Palatul Jósika şi Palatul Rhédey.

„Mesajul vine din sufletul oraşului, clădirile din Piaţa Unirii. Acest proces care a început în urmă cu o lună a devenit o realitate”, a completat Yann.

O altă parte a proiectului artistic al francezului a fost măsurarea unor parametri pe care acesta i-a înregistrat direct de la plante - răspunsul naturii la prezenţa şi intervenţia umană - iar variaţiile au fost de asemenea „traduse” în cuvinte care acum stau la baza codului Morse din modulele aflate în ferestrele clădirilor din Piaţa Unirii.

Gândurile oamenilor, cuvintele pe care le-au transmis artistului francez, pot fi descifrate doar prin prezenţa în Piaţa Unirii în timpul desfăşurării proiectului. Aceste gânduri pornesc de la mesaje simple, că toate plantele sunt conectate cu noi, până la explicaţii mai complexe, care spun că suntem toţi o fiinţă comună, după cum explică Yann Toma.

„Oamenii trebuie să depună un efort să fie conectaţi. Dacă nu vor să facă acest efort de înţelegere, trebuie să ştie că toate elementele pe care le privesc sunt făcute să îi ajute să fie mai conectaţi cu natura", a precizat artistul.

Acesta consideră că o astfel de implicare activă a oamenilor în proiecte de artă cu scop activist este soluţia, spunând că arta poate fi folositoare comunităţii largi. De altfel, artistul francez urmează să desfăşoare o serie de workshopuri în septembrie, în timpul unei conferinţei globale ce are ca subiect sustenabilitatea.

Un eveniment tragic l-a inspirat

„Momentul atacului asupra turnurilor gemene din SUA, din 2001. Imediat după aceea am avut o intervenţie în Paris, într-un loc plin de oameni din diferite ţări. Şi le-am cerut oamenilor să transmită din casele lor gânduri de pace, de la geamurile lor, în limba lor nativă. A fost dorinţa de a schimba energia negativă în ceva pozitiv”, a spus artistul francez.

A treia oară în Cluj

Despre Cluj, Yann Toma spune că este „absolut uimitor, nebunesc”.

„Sunt foarte mândru ca arta mea să fie conectată cu Piaţa Unirii, poţi să simţi aici inima oraşului. Oameni de toate vârstele se mobilizează să aducă viaţa în centrul oraşului şi să ai o lucrare de artă în acest context oferă sens unei intervenţii în zonele publice. Am făcut o serie de transmisii şi în alte oraşe din România - un fel de preview al celei de aici - pentru că este un proces care nu se încheie. Şi cred că e la fel cu ceea ce se întâmplă în acest moment - Clujul nu doarme şi Clujul nu se opreşte din dezvoltare”, a declarat artistul.

A strâns 75 de milioane de oameni pentru un scop comun

Yann Toma este artist-cercetător, preşedintele Companiei Ouest-Lumière şi observator artist la ONU. Expoziţia sa personală Dynamo – Fukushima (Grand Palais, 2011) a adunat peste 17.000 de persoane în două zile, iar opera sa participativă Human Energy (decembrie 2015) a marcat un moment de cotitură important în cariera sa, întruchipând deciziile luate în timpul negocierilor COP21, în special aceea de a nu depăşi cu mai mult de 1,5 grade Celsius încălzirea globală.

Atunci, artistul a adunat 75 milioane de oameni în jurul Turnului Eiffel printr-o aplicaţie smartphone (Runtastic) care le-a permis tuturor să contribuie la acest obiectiv prin caloriile pierdute, transformând clădirea emblematică într-o imensă antenă de transmisie artistică.

În septembrie 2016 a realizat Human Greenergy, prin care aproape un milion de locuitori din Beijing dansează împreună pentru a ilumina templul Baitaisi White Dagoba.