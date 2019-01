Un bărbat din localitatea vasluiană REDIU - care ar fi asistat social - şi soţia lui au sunat, zilele trecute, la serviciul de urgenţe 112, cerând să vină autorităţile să le dea zăpada din faţa curţii, pentru a ajunge la magazin.

Bărbatul dorea să meargă cu MAŞINA la magazin să ia pâine, dar pentru că aleea din faţa casei era plină de zăpadă, a sunat la 112, scrie vremeanoua.ro.



L-a rugat timp de trei minute pe operatorul de la „urgenţe” să-i trimită echipaj, dar acesta a refuzat să dea curs cererii şi i-a recomandat omului, care ar fi şi asistat social, să dea singur cu lopata.



“Apelul a fost dat la ora 8 dimineaţa de către o persoană din Rediu care solicita să-i fie luată zăpada din faţa casei”, a declarat purtătorul de cuvânt ISU Vaslui. Aşa cum era de aşteptat, autorităţile nu au dat curs solicitării şi l-au invitat să pună mâna pe lopată.



Se pare că persoana, asistată social, locuieşte într-una din casele sociale ale Primăriei Municipiului Vaslui din suburbia Rediu.





Există şi excepţii: Comuna din România fără asistaţi social. Toţi muncesc, nimeni nu întinde mâna



În comuna Ezeriş, din judeţul Caraş-Severin, niciunul din cei peste 1.300 de locuitori nu primeşte ajutor social. Toată lumea munceşte, după ce primarul le-a spus că nu va da bani celor care stau “la întins mâna”, transmitea corespondentul MEDIAFAX într-un material din aprilie 2018.



Ioan Rusu este primar al comunei Ezeriş, din judeţul Caraş-Severin, din anul 2000. Atunci primeau ajutor social în jur de 120 de persoane, deşi mulţi aveau gospodării cu animale ori tractor în curte.



“Erau şi asistaţi sociali care aveau şi 70, 80, 100 de oi, tractor în curte şi maşină şi primeau ajutoare de la statul român, de la noi, practic, că cei care muncesc produc şi din ce produc plătesc şi asistaţii sociali. I-am pus să facă un şanţ de 100 de metri şi s-au îmbătat ca porcii, asta prin 2004 a fost”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ioan Rusu.



Primarul comunei Ezeriş a afirmat că a reuşit să scadă numărul asistaţilor sociali cu 75% în primul mandat, după ce nu le-a mai acordat indemnizaţii decât celor care chiar îndeplineau condiţiile legii.



“Undeva după anul 2008 am avut şapte, opt asistaţi sociali, iar numărul lor a tot scăzut până am ajuns la unul şi la niciunul. Ultimul asistat social pe care l-am avut a fost o băbuţă, de peste 80 de ani, care a decedat anul trecut. Ea a fost singurul asistat social din comună, în ultimii cinci ani. Este posibil să nu ai asistaţi sociali, pentru că la noi în comună toată lumea munceşte, nu stă la întins mâna. Nu le-am dat ajutoare sociale când au vrut şi s-au dus ei singuri la muncă. Dacă nu primeşti pomană, trebuie să te duci să munceşti, că altfel nu merge. Ajutoarele sociale sunt obligatorii în condiţiile legii, dar unii primari mai trec şi pe lângă lege şi le dau ajutoare. La mine dacă nu s-au încadrat în parametrii legislativi, nu le-am dat, la muncă. Nu am făcut compromisuri, că puteam să fac: îi deschid o poziţie separată la Registrul Agricol unui om, unde el nu are nimic, nevasta şi copiii şi restul rămân pe partea cealaltă, la bunica şi bunicul sau mămica şi tăticul, şi atunci ceilalţi nu au nimic şi, cum spune legea, primesc ajutoare sociale. Asta este o posibilitate de a eluda legea, dar sunt şi mai multe”, a explicat Ioan Rusu.



Primarul comunei Ezeriş a mai precizat că, în timp, i-a convins pe localnici că nu e o soluţie să primească ajutor social, pentru că sunt locuri de muncă şi chiar i-a ajutat pe o parte dintre ei să se angajeze în firme private din oraşele vecine.





“Nu e corect să aştepte ajutorul social, pentru că locuri de muncă au fost şi sunt în zonă. Şi prin comună mai este nevoie de zilieri, că sunt muncile agricole. Pe care am putut, am ajutat, am încercat să le găsesc un loc de muncă, am discutat cu patroni, la firme private să meargă la muncă. Au fost discuţii şi conflicte de-a lungul anilor, unii au înţeles cu vorbă bună, alţii cu legea în faţă, alţii au înţeles că nu se fac compromisuri. S-a înţeles că nu se poate, banii respectivi vin din taxele lor, din impozitele lor, din banii statului, din care trebuie să facem drumuri, străzi, apă, canal, trotuare, cămine, şcoli, alte investiţii de care beneficiară toată lumea, nu să dăm banii pe ajutoare sociale”, a mai declarat primarul comunei Ezeriş.



Ioan Rusu a mai spus că unii primari se folosesc de asistaţii sociali pentru a obţine mai multe voturi la alegeri, însă el preferă să nu facă un astfel de compromis, iar gestul său a fost apreciat de comunitate.



“Se duceau destul de mulţi bani pe ajutoare sociale şi la o comună cum suntem noi, din categoria celor mai sărace, cu o populaţie de 1.300 de locuitori, nu prea ne permiteam, adică ne doream să avem investiţii, să schimbăm nivelul de trai. Ajutor social pot lua toţi aceia care au o casă şi nu au peste 2.000 mp de teren, nu au bunuri şi anumite beneficii. Dar aceste lucruri se pot eluda pentru că legea nu este clară, este lăsat loc de interpretare. Dacă un primar are 100 de asistaţi sociali la nivel de comună, multiplicat cu trei persoane într-o familie, de exemplu, sunt 300 de voturi şi atunci el stă primar acolo cât vrea muşchiul lui. În cazul meu, la fiecare alegere numărul de voturi a crescut. La ultimele alegeri am avut 83% din voturi. Mie nu mi-au scăzut voturile pentru că le-am explicat celor din jurul meu că nu este corect să ne batem joc, că ne batem joc de bani şi de noi, nu de altcineva. Oamenii au înţeles în timp şi au văzut că este bine”, a conchis Ioan Rusu.



Comuna Ezeriş, din judeţul Caraş-Severin, are peste 1.300 de locuitori şi este formată din satele Ezeriş şi Soceni.

