Primarul din Săliştea de Sus, Ştefan Iuga a declarat miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că stâlpul de electricitate se află de zeci de ani în curtea localnicului, urmând să se verifice şi cum s-a ajuns în această situaţie.

„Primăria a aplicat o amendă de 1.000 de lei şi a dispus demolarea construcţiei cu acoperiş ridicată de un localnic în jurul unui stâlp de electricitate. Proprietarul construcţiei nu are autorizaţie, nu are nimic, a vrut să îşi facă un spaţiu pentru vânzarea produselor artizanale şi tradiţionale, cu acoperiş. Nu are ce face, va trebui să se conformeze. Stâlpul este în curtea lui de 30-40 de ani, poate s-a extins cu gardul, vom vedea ce s-a întâmplat”, a spus Iuga.

Demersul edilului din Săliştea de Sus vine după ce pe Facebook au fost postate mai multe fotografii cu construcţia ridicată în jurul stâlpului, iar persoana care a realizat fotografiile s-a întrebat dacă proprietarul are sau nu autorizaţie de construire.

„Construcţie în Săliştea de Sus! Eu mă gândesc de unde are autorizaţia de construcţie!”, a scris aceasta.