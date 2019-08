Nepoata bărbatului a povestit că unchiul ei a părăsit spitalul fiind dezorientat şi sub influenţa medicamentelor, făfă să fie oprit de portar. Din informaţiile tinerei, deşi bătrânul era vizibil confuz şi îmbrăcat în haine de spital, acesta a fost luat de un taximetrist. Într-un moment de luciditate, potrivit nepoatei, bătrânul a mers la spitalul Colentina unde nu a fost băgat în seamă pentru că nu era internat acolo:

„Unchiul meu a dispărut sâmbătă, 10 August, în jurul orelor 15.00, din Spitalul Clinic de Psihiatrie Al. Obregia din Bucureşti (unde era internat de 3 zile pentru investigaţii), din neatenţia şi NEPĂSAREA personalului medical. A fost găsit mort în noaptea de sâmbătă spre duminică în pasajul Aerogării, la aproximativ 10 ore după dispariţie. Deşi era internat, atunci când a părăsit salonul, secţia, spitalul, si mai apoi curtea - VIZIBIL confuz, dezorientat şi sub influenţa medicamentelor - nimeni (de la cadrele medicale până la portar) nu l-a oprit, ba mai mult, nu observaseră lipsa lui până la sesizarea familiei. Din informaţiile noastre, a luat un taxi de pe străzile din jurul spitalului Obregia. Era îmbrăcat cu pantaloni scurţi, un tricou de pijama roz pal cu dungi, papuci şi borsetă şi vorbea incoerent, uneori abia inteligibil. Bănuim că s-a dezorientat, s-a speriat, iar într-un moment de luciditate, şi-a dat seama că s-a pierdut, a vrut să se întoarcă la spital, dar nu a mai ştiut. Singurul nume de spital pe care şi l-a amintit a fost Colentina (fiind internat acum o lună acolo) căci am aflat că la scurt timp a ajuns acolo, a intrat în secţia de Neurologie întrebând unde este internat. Evident, s-a lovit de aceeasi INDIFERENŢĂ, nimeni nu l-a băgat în seamă, şi a plecat mai departe, mai dezorientat decât intrase. Am nevoie să aflu ce s-a întâmplat, cu ce s-a deplasat, să merg pe urmele lui ca să aflu adevărul, nu putem avea linişte până nu facem lumină şi sper eu, dreptate în ceea ce priveşte spitalul care a permis unui pacient cu reale probleme să plece pur şi simplu. Aş vrea să găsesc persoana/taxiul/taxiurile cu care s-a deplasat şi să vă rog să îmi povestiţi ce s-a întâmplat între timp, în ce stare era când l-aţi transportat între spitale, cum a ajuns în zona Băneasa etc, ca să ne putem găsi şi noi liniştea. Când nu cunoşti ultimele ore de viaţă ale unui om iubit, nu ştii prin ce a trecut, când tu ştii că se află mai în siguranţă ca oriunde - la spital - în căutarea unui tratament, şi eşti sunat de la Poliţie să mergi să recunoşti cadavrul, este groaznic, nu poţi dormi noaptea, dincolo de tragedia în sine”, a scris nepoata bărbatului pe Facebook.

FOTO: LAURA MELANIA FACEBOOK