Publicaţia a dezvăluit informaţiile vineri, acestea făcând parte din cel mai nou episod al unui serial documentar numit „The Weekly”, care se concentrează pe diverse subiecte aflate sub investigaţie de către jurnaliştii The New York Times.

Un clip scurt din noul episod arată imagini cu un bebeluş român, numit Constantin Mutu, alături de părinţii săi, Vasile şi Florentina Mutu, care provin din România.

Reportajul exclusiv este concentrat pe relatările jurnalistei Caitlin Dickerson despre familia de etnie romă din România şi momentele grele prin care aceasta a trecut după ce au fost separaţi la graniţă Statelor Unite cu Mexic.

Sursa FOTO: The New York Times

Vasile şi Florentina Mutu au plecat din România în 2018, aceştia călătorind în Mexic împreună cu cei cinci copii pentru a cere statut de refugiat în Statele Unite. Cu toate acestea, familia s-a rătăcit în Mexic, iar Vasile a fost reţinut de poliţişti împreună cu bebeluşul de numai patru luni, la graniţa cu Texas.

La scurt timp după ce au fost capturaţi, Florentina Mutu s-a întors în România cu unul dintre copii săi, scrie The New York Times.

Vasile Mutu a afirmat pentru The New York Times că a fost presat de către autorităţile de la graniţă să-şi retragă cererea de azil din cauza antecedentelor din cazierul său.

Bărbatul a fost mai târziu separat de fiul său de patru luni, incidentul având loc sub politica controversată de „toleranţă zero”, implementată de administraţia preşedintelui Donald Trump, lege care a dus la mii de familii să fie separate în ultimul an. Fiul său ar fi fost plasat în grija unei familii din Michigan, în timp ce Vasile Mutu era deportat înapoi în România.

Ulterior, o instanţă judecătorească a decis repatrierea lui Constantin, după mai multe luni de la separarea de tatăl său. De asemenea, femeia care a avut grijă de bebeluş a făcut toate demersurile posibile pentru a-i contacta părinţii, reuşind în cele din urmă să ia legătura cu mama lui.

The New York Times informează că repatrierea lui Constantin a avut loc doar după ce administraţia Trump a revenit asupra politicilor referitoare la imigraţie, în urma numeroaselor critici din partea opiniei publice. Constantin avea nouă luni atunci când a fost reunit cu familia sa în România.

Totodată, jurnaliştii de la The New York Times notează că familia a dat în judecată guvernul american.