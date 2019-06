Bebeluşul de 1 an a căzut de la o înălţime de aproximativ 6 metri. Trecătorii au crezut că mama acestuia este agresată când au văzut-o la geamul apartamentului ţipând şi dorind să sară pe geam. Martorii au strigat la ea: „Nu sări!”, scrie The Sun.

„Eram pe stradă împreună cu alţii şi descărcam alimentele dintr-o camionetă. Dintr-o dată am auzit un ţipăt puternic. Am văzut femeia de la fereastră şi se părea că dorea să sară. Oamenii erau jos pe trotuar spunând: Nu sări, nu sări. Copilul era pe trotuar sub fereastră nemişcat”, a povestit un martor.

Luton baby window fall 'an accident' https://t.co/g9LNGTlUD6 — BBC News England (@BBCEngland) June 28, 2019

Mama copilului a coborât şi dorea să-şi ia în braţe copilul, însă nu a fost lăsată de teamă că aceasta, în încercarea de a-l lua pe copil în braţe, i-ar agrava starea.

„Un copil de un an rămâne în spital într-o stare critică după ce a căzut ieri de la fereastră. O investigaţie a fost lansată, însă, în acest moment, se crede că incidentul a fost un accident", a declarat Poliţia din Bedfordshire.

Un martor care a povestit incidentul pe Facebook spune că micuţul a fost transportat de urgenţă la spital şi supus unei prime intervenţii chirurgicale pentru extirparea splinei.

După operaţie, autorităţile au încercat să-l transfere pe micuţ la un spital de copii din Cambridge, dar fără succes.