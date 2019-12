Poliţia anchetează cazul revoltător de la creşa din Cluj-Napoca, după ce mama micuţului de un an şi nouă luni l-a găsit învineţit.



Părinţii l-au lăsat luni dimineaţa pe copil la creşă, iar când l-au luat la prânz au observat că are zgârieturi pe gât şi pe mânuţe şi era plin de vânătăi, informează ştirileprotv.ro.



”Am ajuns acasă şi am zis totuşi să îl verific să văd dacă mai e ceva pe corp şi să îl schimb să îl pregătesc de nani şi am văzut urma asta, care mi-am dat seama că a fost ţinut cu forţa de mână, asta iară nu avea cum să fie provocată de o jucărie, vedeţi?! Zgârietură, la coloană din nou, avea trei puncte tare ciudate, aşa şi pe mâna asta la fel, simetric şi din faţă şi din spate avea vânătăi. Probabil a fost prins cu forţa”, a spus mama copilului.



Deşi conducerea creşei neagă incidentul şi spune că băieţelul s-ar fi lovit singur, mama spune că îngrijitoarea este cea care l-a bătut pe cel mic, pentru că nu a stat pe oliţă.



Daniela Drăghiciu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii Cluj a declarat că cel mic ”prezenta vânătăi la nivelul corpului pentru care, copilul nefiind în stare critică, a plecat acasă cu părinţii. S-a solicitat intervenţia Asistenţei Sociale şi a Poliţiei pentru identificarea cauzei vânătăilor”.



Asistenta suspectată că l-a bătut pe micuţ nu mai are voie să stea lângă copii.



„În acest moment asistenta se află în concediu fără salariu şi a fost declanşată o anchetă internă pentru a se afla toate cauzele care au dus la producerea acestui eveniment nefericit. Să rezolvăm această problemă traumatică cât mai uşor şi mai repede”, a declarat Oana Buzatu, purtător de cuvânt al Primăriei Cluj-Napoca.





