„Ultimele dezvăluiri şi anchete jurnalistice care devolează imensa avere a primarului Chirica, funcţionar public în Primăria Iaşi toată viaţa lui, avere dobîndită ilicit, reprezintă un motiv temeinic pentru ca forţele cu adevărat reformiste din oraş, care îşi doresc o administraţie locală cu oameni integri, oneşti şi dedicaţi binelui public să stea la aceeaşi masă pentru a reuşi, într-un mod democratic, să înlăturăm această conducere coruptă de la Primăria Iaşi. De 3 ani vorbesc despre corupţia endemică şi incompetenţa crasă a celor care conduc Iaşul, în frunte cu primarul Chirica. De 3 ani mă lupt pentru a apăra interesele ieşenilor în faţa unei administraţii locale abuzive, clientelare şi arogante. De 3 ani vorbesc despre şansele ratate ale oraşului nostru, de potenţialul enorm al comunităţii noastre îngropat sub mormanul de cuvinte, propagandă şi minciuni vânturate în spaţiul public de către PSD-ALDE-Chirica”, scrie, într-un comunicat de presă transmis vineri, Marius Bodea, deputat PNL.

Acesta susţine că, într-o lume normală, primarul Chirica trebuia să îşi dea demisia de onoare: „Ştim cu toţii că îi lipseşte această onoare. Ce om cu onoare ar da pe nimic patrimoniul oraşului unor apropiaţi, doar ca să se căpătuiască el şi familia lui, dar atunci cînd mamele din Iaşi, disperate, îi solicită construirea de creşe publice, să le răspundă că nu a identificat terenuri?”.

Liderul liberal lansează o invitaţie la dialog la adresa societăţii civile, a personalităţilor publice locale şi a formaţiunilor politice care au făcut opoziţie „împotriva abuzului şi incompetenţei”, pentru iniţierea unui referendum local în vederea demiterii primarului Chirica şi organizării de alegeri anticipate pentru Consiliul Local.

„Până la alegerile locale din 2020 mai este un an de zile, iar oraşul nu îşi mai permite să fie condus de această adevărată mafie care s-a înşurubat în conducerea Primăriei şi de acest Consiliu Local a cărui membri, cu excepţia colegilor mei liberali, au girat această impostură. În timp ce camarila din jurul primarului se îmbogăţeşte, noi, ieşenii, ne sufocăm din cauza poluării şi a haosului urbanistic, pierdem zeci de ore din cauza traficului infernal, lipsei de centură, batem pasul pe loc în privinţa modernizării infrastructurii sportive (stadion, sala polivalentă) şi ratăm oportunităţi uriaşe pentru modernizarea transportului public.Fac publică această invitaţie tuturor forţelor oneste din oraş care vor să facem echipă pentru ca Iaşul să aibă o administraţie competentă, curată şi vizionară şi care să lucreze exclusiv în interesul ieşenilor”, adaugă liberalul.

Fiul în vârstă de un an al primarului Iaşului, Mihai Chirica, are, pe numele lui, o casă în valoare de 250.000 de euro. Edilul a trecut locuinţa în declaraţia de avere şi spune că banii sunt din partea familiei, iar copilul a fost reprezentat la notar de bunică.

Primarul Mihai Chirica a declarat, pentru corespondentul Mediafax, că locuinţa pe înregistrată pe numele fiului său, care a fost reprezentant la notar de bunică, a fost cumpărată cu bani puşi de-o parte de familia edilului, însă, potrivit legislaţiei româneşti, copilul nu poate fi reprezentat la înregistrarea proprietării de părinţi, ci de un tutore.

„Proprietatea a fost de la început achiziţionată pe numele copilului, care este minor, iar prin legislaţia naţională părinţii nu pot achiziţiona în numele copiilor, de aceea s-a făcut cu un tutore, care este bunica acestuia. Sigur, bunica a avut un dublu rol aici, şi de tutore şi pentru faptul că a susţinut o parte din costurile cu proprietatea din Iaşi. O mare parte din bani sunt asiguraţi de către noi, familia, iar o parte din bani sunt puşi de către bunică, care şi-a vândut o proprietate, de asemenea din Iaşi. Am şi declarat cu ce sumă, cu ‪100.000‬ de euro, cu care a contribuit la această achiziţie”, a spus primarul Iaşului.

Acesta a explicat că a trecut proprietatea în valoare de 250.000 de euro în declaraţia de avere, menţionând că este a fiului, pentru că „nu e nimic de ascuns”.

„Preţul este preţul pe care l-a oferit piaţa în momentul de faţă şi cu siguranţă aş fi preferat să nu ne cheltuim toţi banii pentru asta. Dar tot ceea ce am acumulat pe parcusul ultimilor ani, inclusiv bunurile care sunt în momentul de faţă ale fiicelor mele, pentru că nu le-am mai ţinut pentru noi, familia, arată exact intenţia de a face acest lucru, cât timp suntem noi în viaţă, noi cei care avem posibilitatea să le înstrăinăm pentru a ne face datoria şi faţă de urmaşii noştri. E la fel de simplu de înţeles ca şi gestul pe care l-a făcut bunica copilului meu, deci mama mea şi acelaşi gest pe care îl va face soacra mea, respectiv mama soţiei mele. Prin urmare nu avem nimic de ascuns din acest punct de vedere, este absolut legal ca un copil minor să poată achiziţiona bunuri sub controlul unui tutore, aşa cum s-a întâmplat şi de regulă tutorele se alege din cadrul familiei, cum am făcut şi noi”, a mai spus primarul Iaşului.

Întrebat dacă prin înregistrarea locuinţei pe numele fiului minor, a dorit „punerea la adăpost” în cazul unei anchete, Chirica a răspuns că astfel de bunuri „nu pot fi atacate, când, ipotetic, ar apărea cazuri de corupţie”.

„Sunt bunuri care nu pot fi atacate când, ipotetic, ar apărea cazuri de corupţie. De asta am şi ţinut ca dobândirea acestui bun să facă exact din conţinutul declaraţiei de avere, dar pe de altă parte, aşa cum bine spuneţi, este o măsură de a te proteja, pentru că eu, pe propria-mi piele, am asistat la situaţii în care mi-au fost sechestrate bunuri care au fost scoase de sub sechestru. De ce să punem şi bunurile familiei în pericol atunci când ştim că nu este cazul? Ai cu ce să ţi le iei, ţi le cumperi şi ţi le protejezi utilizând legislaţia românească în vigoare”, a răspuns Mihai Chirica.

Mihai Chirica şi-a depus declaraţia de avere, miercuri, şi, potrivit acesteia, o locuinţă de 136 de metri pătraţi este înregistrată pe numele fiului minor.