„În spaţiul public au existat comentarii amestecate despre trei rapoarte GRECO. Primul- Raportul GRECO privind conformitatea cu cele 13 recomandări anterioare, în care compară anul trecut cu anul acesta. Raportul GRECO ad-hoc, care ne priveşte pe noi, că se referă la legile justiţiei – 5 recomandări. Şi mai este raportul în ansamblu, care se referă la toate ţările. S-a făcut un amestec. Cel cu 13 recomandări, anul trecut am avut două îndeplinite, anul acesta patru. Eu am fost acolo şi am şi susţinut progresele. Din şapte neîndeplinite, au rămas şase, una a devenit îndeplinită parţial. Una e doar parţial îndeplinită pentru că este îndeplinită doar de Camera Deputaţilor. Pe total, în acest raport avem 7 recomandări îndeplinite total sau partial şi 6 neîndeplinite. Faţă de cum eram înainte e un pas înainte, ca sa nu spun un progres", a declarat Eugen Nicolicea, pentru Mediafax.

„Îndeplinirea recomandărilor din raportul GRECO ad-hoc legat de legile justiţiei. Anul trecut am avut 5 recomandări, cu aceleaşi critici, anul acesta avem una îndeplinită, am rămas cu patru. Criticile sunt aceleaşi. Deci patru recomandări sunt mai puţine decât 5, deşi nu este mulţumitor, situaţia este mai bună decât cea de anul trecut", a mai spus Nicolicea.

Cel de-a treilea raport, care vizează toate statele: „E interesant dacă vedeţi graficele că România nu stă chiar aşa de rău. Ţările mai mici şi mai ascultătoare sunt cele cu mai mari realizări: Finlanda, Albania, Estonia, Ţările mai puternice au mai puţine îndeplinite. (...) Acest raport nu cuprinde realizările din luna iunie. Faţă de raportul general o să stăm şi mai bine".

Cât priveşte desfiinţarea Secţiei de anchetare a magistraţilor, Eugen Nicolicea susţine că îndeplinirea altor puncte ar putea salva situaţia.

„Deşi s-a cerut să nu se înfiinţeze, s-a înfiinţat, evident că spune să desfiinţeze. Dacă mă întrebaţi înainte de raport, traduceam din start ce se întâmplă. Cu privire la recomandări, se lucrează statistic, dacă 75% sunt îndepinite, e stare bună. Dacă nu ai îndeplinit-o pe cea cu Secţia, ai îndeplinit alte trei, ai 75%, deci stare bună. Uitaţi-vă la Germania că au, legat de independenţa judecătorilor, 60% neîndeplinit, în timp ce România nu are neîndeplinite, ci parţial indeplinite. Recomandarea (n.r.: legată de desfiinţarea Secţiei) s-ar referi la independenţa judecătorilor. Întotdeauna trebuie sa fie o chestiune care să arate că este dezastru, ca să avem o ştire. Nu stăm extraordinar de bine, dar nu stăm nici rău", a mai spus Nicolicea, pentru Mediafax.

România a înregistrat progrese insuficiente în combaterea corupţiei, transmite Grupul Statelor contra Corupţiei (GRECO), exprimând preocupare privind reformele din sistemul judiciar, în special asupra refuzului Bucureştiului de a desfiinţa Secţia specială de investigare a magistraţilor.